Minister bi rad prekinil strah in nezaupanje v SZO

Predstavniki civilne družbe že nekaj časa svarijo pred nevarnostjo, da Sloveniji med drugim grozi tudi izguba suverenosti, če bo med podpisnicami novega mednarodnega instrumenta Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za pripravljenost, preprečevanje in odziv na pandemije na globalni ravni. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je na današnji novinarski konferenci zatrdil, da suverenost Slovenije ni ogrožena: »Slovenija ne bo nič izgubila.« Po njegovem nobena organizacija Slovenije ne more prisiliti v uvedbo obveznega cepljenja za katero koli obolenje, ki se pojavi kot epidemija.

Lani v Tel Avivu, na regionalnem srečanju SZO je bilo slovenskemu ministru za zdravje jasno, da mora veliko politike ven iz te organizacije, da bomo vsi imeli kaj od tega. »Da pa bi Slovenija, Slovenci karkoli izgubili zaradi kakršnegakoli pravnega dokumenta SZO, pa nikdar,« je miril razgrete javne strasti.

Vesna Kerstin Petrič, vodja lani ustanovljene Služba za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo in predsednica tamkajšnjega izvršnega odbora je dodala, da je do sprejetja novega mednarodnega instrumenta za pripravljenost, preprečevanje in odziv na pandemije na globalni ravni še nekaj pomembnih korakov. Za zdaj je objavljen tekst, ki je še čisti osnutek, veliko je ponavljanja, iz tega teksta pa je po besedah Kerstin Petričeve trenutno težko razbrati, kam bo stvar zapeljana. »Sodelovanje držav je zastavljeno zelo optimistično, na koncu pa so vedno sprejeti neki kompromisi.« Ima pa Kerstin Petričeva upanje, da se bodo s tem dokumentom, če bi prišlo do vnovične epidemije, uredile nekatere praktične stvari, ki so se med epidemijo covida-19 izkazale za pomanjkljive: da se bodo poenotili standardi za zaščitno opremo, da bi prišlo do hitrejšega deljenja vzorcev patogenov med državami in bi se čim prej ugotovilo, za kaj gre in se čim prej začelo z ukrepanjem. Zagotovljena naj bi bila večja solidarnost med državami, za globalno dobavno verigo in logistično podporo držav bi skrbela SZO. V osnutku je zapisano še, da se v mednarodni in nacionalni zakonodaji in v vseh ukrepih upošteva zaščita človekovih pravic.

Opozorila in strah civilne javnosti

V soboto se je v enem od ljubljanskih hotelov na razpravi o novi vlogi SZO v svetovnem merilu ter ohranitev suverenosti in temeljnih človekovih pravic Slovenije zbralo več kot petsto posameznikov. Združil jih je strah, da bosta po načrtih SZO razglašanje bolezni za pandemične ter določanje protokolov zdravljenja in zadevnega cepljenja v naslednjih letih povsem v njenih rokah. Po njihovem je zato za ohranitev suverenosti nujen izstop iz SZO. »SZO je nekoč pozitivno, svetovalno vlogo izgubila, ko se je začela financirati iz zasebnega kapitala (zdaj že 89 odstotkov zasebni kapital in le 11 odstotkov prispevki držav članic). Prevladali so predvsem interesi farmacevtske industrije. S predlaganimi spremembami zakonodaje in Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (IHRRC) se vloga SZO spremeni iz svetovalne organizacije, ki daje zgolj priporočila, v upravni organ, katerega razglasi bi bili pravno zavezujoči,« pojasnjujejo.

Kerstin Petričeva, ki bi lahko pomirila opisane strahove, se posveta ni udeležila niti nanj, kot je dejala na včerajšnji tiskovni konferenci, ni bila povabljena. Se bo pa z nasprotniki soočila v eni od oddaj, saj na ministrstvu menijo, da je izjemno pomembno, da so okrog omenjenih procesov izjemno transparentni. »Javnost ima različne informacije in prav je, da izvedo, kaj so uradne informacije, da se lahko glede njih tudi opredelijo, zato se ni prav izogibati raznim dogodkom na to temo« je dejala vodja Službe za sodelovanje s SZO.

Izjava Kerstin Petričeve, da na dogodek ni bila vabljena, je zmotila organizatorje. Na Delo so preposlali vabilo na posvet, ki je bilo prek elektronske pošte naslovljeno tudi nanjo, ministrstvo za zdravje in mnoge druge, a so prejeli odgovora le iz kabineta predsednika vlade in od predsednice Državnega zbora.

Izstop iz WHO ni opcija

Namen današnje konference je bil po ministrovih besedah v tem, da prekinejo nepotrebno nezaupanje in strah, ki se konstantno pojavlja v javnosti v povezavi s SZO. »Dokument, ki bo tam sprejet, postane za Slovenijo zavezujoč šele, ko se ga bo ratificiralo v državnem zboru in se bo ustrezno implementiral v zakonodajo,« je poudaril.

Odločitev o sprejetju novega mednarodnega dokumenta o odzivanju na pandemije je SZO sprejela na izrednem zasedanju decembra 2021. FOTO: Denis Balibouse/REUTERS

Po besedah Bešič Loredana gre za mednarodni projekt, ključna bodo usklajevanja v Bruslju, kjer se bodo vse članice EU predvidoma poenotile: »Nas bo predstavljala Evropska komisija. Karkoli se bo delalo in dogajalo, bomo sproti obveščali tako zdravstveno kot pravno stroko. Vse, kar se bo intenziviralo, bo javno objavljeno.« V pogajanjih za nov instrument bo torej pomembna aktivnost na ravni EU in ne bo dovolj, da bomo vedeli le, kaj se dogaja na svetovni zdravstveni ravni, je še dodala Kerstin Petričeva.

Po ministrovih besedah izstop naše države iz WHO ni opcija: »Smo aktivni člani, ni prav, da potenciramo zadeve. Ko bo dokument pripravljen, bosta o njem razpravljala vlada in parlament, takrat se pogovarjamo o plusih in minusih.«

Odločitev o sprejetju novega mednarodnega dokumenta o odzivanju na pandemije je SZO sprejela na izrednem zasedanju decembra 2021. Izhodiščni osnutek je bil javnosti predstavljen sredi februarja letos, v naslednjih tednih bodo potekala usklajevanja, maja bo objavljeno prvo poročilo o napredovanju, pogajanja pa se bodo začela junija. Nov mednarodni dokument naj bi bil sprejet maja 2024.