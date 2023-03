Brežan: za vodooskrbo Istre 92 milijonov evrov

»Danes smo na vladi potrdili aktivnosti za srednjeročno in trajno rešitev vodooskrbe slovenske Istre, s katerimi bomo na srednji rok dodatno zagotovili sto litrov vode na sekundo. Za to smo namenili 92 milijonov evrov v okviru evropske kohezijske politike. Vlada se je seznanila tudi s tem, da smo na ministrstvu opustili vse aktivnosti v zvezi s pripravo državnega prostorskega načrta za Suhorico,« je dejal minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan. Dodal je, da bodo poleg srednjeročnih rešitev poiskali tudi trajno rešitev za vodooskrbo slovenske Istre in bodo izdelali projektno nalogo, ki bo preverila zadostnost vodnega vira in izvedljivost izgradnje zadrževalnika Kubed ali alternativnega vodnega vira. Sočasno pa potekajo tudi kratkoročni ukrepi, ki jih je vlada potrdila že februarja.

Na novinarski konferenci, ki so jo nepričakovano sklicali danes, so sodelovali tudi predstavniki lokalnih skupnosti in obeh vodovodov. »Slovenska Istra je dobesedno dehidrirana. Pozdravljamo vsak korak naprej,« je komentiral koprski župan Aleš Bržan. »Tudi na Krasu in v Brkinih gledamo zelo pozitivno na razvoj dogodkov in da je vlada aktivno pristopila k celoviti rešitvi problema,« je dejal župan Občine Komen Erik Modic. Kot je še omenil, ima Kras le en vodni vir, kar je lahko tvegano v primeru onesnaženja. Modic meni, da so predlogi lahko uresničljivi v treh do štirih letih. Direktor Kraškega vodovoda Primož Turšič je izrazil upanje, da projekti ne bodo obstali le na papirjih. Direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregelj pa je pohvalil posluh vlade pri preučitvi predlogov, ki so jih pripravili na ravni lokalnih skupnosti.

Voda iz Italije in Hrvaške

Vlada je že na februarski seji umestila projekt oskrbe rižanskega in kraškega omrežja s pitno vodo v načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026. Namen je predvsem izboljšati preskrbo slovenske Istre, ki se zaradi naravnih danosti poleti sooča s sušo. Med kratkoročnimi ukrepi so usposobitev četrte vrtine na črpališču Klariči pri Komnu, ki naj bi zagotovila 90 litrov vode na sekundo, obuditev pred leti opuščene povezave z Italijo preko nekdanjega mejnega prehoda Sveta Barbara (dodatnih deset litrov na sekundo), odprava ozkih grl na povezavi med Rodikom in Cepki, torej med Kraškim in Rižanskim vodovodom, ter obnova vodarne v Bužinih pri Dragonji. Obenem si obetajo okrepljene količine vode, ki jih sicer letno poleti pridobivajo iz Istrskega vodovoda v Buzetu. Od tam naj bi v slovenski del Istre priteklo 150 litrov vode na sekundo. Trenutne razmere s pretokom Rižane so po Pregljevih besedah sicer ugodneje kot lani in k sreči nimajo že zdaj težav z upadom vodotoka zaradi pomanjkanja padavin. Iz Krasa pa lahko, kot do zdaj, računajo na okoli sto litrov vona sekundo.

Ob lanski suši so vodo v Istro vozili s cisternami. FOTO: Črt Piksi/Delo

Usposobitev četrte vrtine v Klaričih pa za Istro še ne predstavlja rešitve, saj od tod pridobljene vode še ni mogoče spustiti v vodovodni sistem, ki ga je treba predhodno nadgraditi za pretok večjih količin vode. To sodi med srednjeročne ukrepe, ki jih različno ocenjujejo na 6,5 milijona evrov do nekaj deset milijonov evrov. Možnost, da bi Istra lahko črpala vodo iz Klaričev je uresničljiva najmanj v petih do sedmih letih, ocenjuje direktor rižanskega vodovoda Martin Pregelj. Bo pa ta vodni vir lahko začasno služil kot dodatni v primeru izbruha požara. »Imamo gradbeno dovoljenje za opremo tega četrtega vodnjaka, kdaj bo naložba realizirana, pa je odvisno od financ in izvedbe postopkov,« je poudaril Primož Turšič, direktor Kraškega vodovoda. Dodal je, da so glede prenove kraškega vodovodnega omrežja izdelali elaborat in ga predstavili ministrstvu.