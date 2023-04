Minister dovolil odstrel 230 medvedov

Ministrstvo za naravne vire in prostor bo v letošnjem letu dovolilo odstrel 230 rjavih medvedov, je povedal minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan. »Osnovni namen te premišljene in strokovno podprte odločitve je preprečitev resne škode ter zagotavljanje zdravja in varnosti ljudi,« je pojasnil minister. Kot je dodal, zaradi številčnosti te vrste drugi ukrepi ne pridejo v poštev.

Spomnimo, da je bil do lani odstrel medvedov zadržan tri leta zapored. Tožbo zoper izdano dovoljenje za odstrel je vložila organizacija Alpe Adria Green, a je upravno sodišče, ki je tudi lani odstrel najprej zadržalo, tožbo zavrnilo.

Sodišče je, kot so opozorili tudi na ministrstvu, ugotovilo, da brez odvzema iz narave z odstrelom 222 rjavih medvedov obstoji velika verjetnost, da bo prišlo do resne škode za javno varnost oz. varnost ljudi, in sicer zlasti zaradi pojavljanja medvedov v naseljih oziroma njihovi neposredni bližini, prav tako, da bi prišlo do resne škode na živini oz. drugih vrstah premoženja ter da ni druge zadovoljive možnosti. Odstrel, dovoljen z odločbo ministrstva, ob tem ne bo škodoval ohranitvi ugodnega stanja populacije rjavega medveda v Sloveniji.

V letu 2021 so pristojni našteli 506 škodnih primerov zaradi napadov rjavega medveda na premoženje ljudi, ocenjena škoda pa je znašala dobrih 200.000 evrov. Lani do konca julija je bilo škodnih primerov 128, ocenjena škoda pa okoli 50.000 evrov.