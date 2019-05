Minister Erjavec vrača udarec vojaškemu sindikatu

Spopad med ministrom za obrambo in vojaškim sindikatom se zaostruje. Sindikat vojakov Slovenije (SVS), ki je v ponedeljek poslance pozval k vložitvi interpelacije proti ministru Karlu Erjavcu, je včeraj od ministra dobil dopis o odpovedi pogodbe o zagotavljanju pogojev za delovanje SVS.



Spomnimo, SVS in Erjavec sta v sporu zaradi razrešitve poveljnika poveljstva sil Mihe Škerbinca. Sindikalisti in opozicija Erjavcu očitajo, da si je pri razrešitvi Škerbinca pomagal tako, da je zlorabil podatke vojaške Obveščevalno-varnostne službe, Erjavec pa se brani, da so vsi napadi nanj namenjeni majanju koalicije.



»Ministrstvo za obrambo ocenjuje, da vaše aktivnosti v zvezi z zadnjimi aktualnimi dogodki glede razrešitve poveljnika Poveljstva sil Slovenske vojske, kar sodi v okvir organizacije in vodenja vojske, pomenijo kršitev oziroma prekoračitev izhodišč sindikalnega delovanja na obrambnem področju,« je ministrstvo zapisalo v odpovedi pogodbe SVS.



Sindikalne aktivnosti tudi niso potekale v duhu sporazumnega in strpnega reševanja morebitnih nerešenih vprašanj, kot je to predvideno v pogodbi med ministrstvom in SVS. Erjavcu pa se še posebej nesprejemljivo zdi, da SVS javno poziva politične stranke k sklicu nujne seje odbora za obrambo in za vložitev interpelacije proti ministru za obrambo.