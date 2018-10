Minister Fakin na sestanku s sindikati

Preberite še:



Koordinacija zdravniških organizacij se je že pred časom opredelila do največjih problemov v zdravstvu , prav tako so na alarmantno stanje v zdravstvu, že opozorile tudi ključne organizacije na področju zdravstvene nege.Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) ter štirje sindikati so podpisali zavezo o skupnem prizadevanju za reševanje razmer ter oblikovali zahteve za ureditev položaja na področju zdravstvene nege v korist bolnikov in zaposlenih. Zahtevajo čimprejšnje izvrševanje 38. člena zakona o zdravstveni dejavnosti ter s tem reševanje problematike srednjih medicinskih sester. Te namreč v številnih primerih opravljajo delo diplomirane medicinske sestre, za kar niso plačane.Zato pozivajo, naj najprej uredijo poklicne aktivnosti in kompetence, ki bodo uvod v nujno sprejetje kadrovskih standardov in normativov. Njihovo sprejetje in zaposlitev dodatnega kadra v zdravstveni negi, tako v zdravstvu kot v socialnem varstvu, bi po njihovem mnenju pomembno izboljšalo razmere. Medicinske sestre so preobremenjene, zbolevajo, odhajajo na delo v tujino in zapuščajo svoj poklic. V splošni bolnišnici v Šempetru pri Gorici so pred nedavnim zaradi pomanjkanja medicinskih sester prestavili 30 operacij.»Če nam ne bo uspelo izboljšati trenutnih nevzdržnih razmer, bo pomanjkanje kadra na področju zdravstvene in babiške nege še večje in pacienti tako ne bodo deležni varne in kakovostne obravnave,« je pred časom poudarila, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije. Vabilo na srečanje z ministrom za zdravje so tako prejeli tudi v Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije, kjer so sicer napovedovali možnost obnovitve stavke, če do srečanja z ministrom ne bi prišlo v kratkem.Po mnenju koordinacije zdravniških organizacij napovedi kandidata za ministra za zdravje Sama Fakina , da bo v enem letu odpravil čakalne dobe za preglede v specialističnih ambulantah, ob sedanji zakonodajni ureditvi niso uresničljive. Kot eno izmed možnih rešitev v zdravstvu vidijo tudi izločitev iz sheme plač v javnem sektorju. Zdravstvo je namreč storitvena dejavnost, čemur bi morali biti prilagojeni tudi modeli plačevanja njenih izvajalcev., predsednik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov, je na septembrski koordinaciji zdravniških organizacij opozoril, da ima pacient pravico, da si bo storitev izbral sam in jo dobil na evropski način.Danes bodo torej mnenja soočili na prvem skupnem sestanku z ministrom. Predsednik zdravniškega sindikata Fidesse strinja, da najprej vsi sindikati s področja zdravstva sedejo za skupno mizo. Pri nadaljevanju pogovorov oziroma pogajanjih pa po njegovih besedah ne bodo privolili na tako prakso.