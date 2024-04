Minister Felda pozval k večji pozornosti, a brez panike

Po spletnem komentarju, češ da se bo nekaj podobnega, kot se je zgodilo v osnovni šoli na Finskem, zgodilo tudi na eni slovenskih šol, ki je povzročil nemalo strahu staršev, šolarjev in šolnikov, je minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda ob 14. uri v tiskovnem središču ministrstva nagovoril javnost.

Ministrstvo je šolam že posredovalo tudi okrožnico s smernicami.

Po streljanju na eni od finskih osnovnih šol se je na enem od slovenskih javno dostopnih medijev pojavil komentar z grožnjo o podobnem dogodku tudi v Sloveniji. Policiji se dogodek zdi malo verjeten, a so slovenske šole kljub temu pozvali k povečanju samozaščitnega ravnanja in k pozornosti, če bi kdorkoli opazil kaj nenavadnega.

Kot je dejal minister Darjo Felda, je po navedbah policije stopnja tveganja zelo majhna, zato si ne želijo, da bi bil v prihodnjih dneh vzgojno-izobraževalni proces oviran. Kljub temu so vodstva šol pozvali, naj so bolj pozorni na učence, dogajanje v šoli in v šolskem prostoru.

Felda je poudaril, da je najpomembnejša komunikacija: »Tveganja pojavov ekstremnega nasilja v slovenskih šolah so majhna, ampak vsako grožnjo je treba jemati z veliko resnostjo. Pomembno je, da k temu odrasli pristopimo konstruktivno, razumno in umirjeno oziroma se izogibamo paničnim reakcijam, ki bi pri otrocih, mladostnikih na ta način okrepile stiske.«

Po vsem včerajšnjem dogajanju in obvestilih o grožnjah s streljanjem so se nekateri starši že odločili, da jutri njihovih otrok v šolo ne bo. Felda je znova poudaril pomen dialoga: »Če imajo starši pomisleke, se lahko pogovarjajo z učitelji in vodstvom šol. Absolutne varnosti nikoli ni, ampak glede na to, da policija pravi, da je tveganje izjemno majhno … Moramo imeti pogovore, stalno komunikacijo z vsemi. Najpomembneje, v vseh situacijah je pomembno, da vzdržujemo komunikacijo med starši in otroki, med otroki in šolami, učitelji in vodstvi šol, kot tudi da imajo komunikacijo starši in šole. Da je razjasnjena vsaka dilema. Vsi pogovori morajo biti odkriti. S tem tudi otroke navajamo, da povedo, ali so v stiski.«

Minister Felda je še poudaril, da so protokoli ob zaznavi ali grožnjah z medvrstniškim nasiljem izdelani: »Bili so izdelani s policijo, zavodom za šolstvo, vsi protokoli so natančno opisani. Seveda pa se lahko razumejo na različne načine. Če se ravnatelji počutijo v stiski, bodo uvedli protokole, ki jim zagotavljajo maksimalno varnost. Vsak lahko sam to naredi. Priporočamo pa vsekakor, da to delajo v sodelovanju s policijo.«

S pozivom policije so nekatere šole seznanile starše, kar je pa povzročilo precej skrbi.

V nekaterih šolah bo v prihodnjih dneh prisoten varnostnik, vhodi pa bodo med poukom zaklenjeni. Šole in njene okolice bo nadzorovala tudi policija, kažejo obvestila šol staršem.

Vodstvo ene od ljubljanskih osnovnih šol je starše že v ponedeljek zvečer tako obvestilo, da bo pri vhodu v šole dodatno prisoten varnostnik, in sicer od danes do petka od 7. do 17. ure, je razvidno iz sporočila, ki ga je pridobila STA.

Vodstvo šole je policijo zaprosilo, naj jim svetuje glede ravnanja in ukrepanja. Danes so staršem po elektronski pošti poslali odgovor policije. S policije so jim sporočili, da so zaradi grožnje v skladu s kadrovskimi zmogljivostmi povečali število obhodov policistov v okolici objektov šol. Obhode izvajajo tako uniformirani policisti kot policisti v civilnih oblačilih.

Ena od osnovnih šol v osrednjeslovenski regiji pa je v sporočilu staršem, ki ga je pridobila STA, zapisala, da bo v sredo na šoli organiziran poostren nadzor dežurnih učiteljev.

Sicer je velika večina šol po državi, tako osnovnih kot srednjih, starše obvestila, da je bila objavljena grožnja s strelskim napadom v šoli v Sloveniji. Predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Mojca Mihelič je dejala, da je bil način komunikacije nedopusten: »Pričakovali bi, da ob takih situacijah pristojna policijska uprava obvesti ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki lahko takoj obvesti vse šole in poda usmeritve. Ne navodila, ampak usmeritve. Ne pa da policisti, ki jih je samih močno premalo, kličejo posamezne ravnatelje, ki se odzivamo vsak malo drugače in na podlagi preteklih izkušenj. Če je šlo za resno grožnjo, je način komunikacije zatajil.«

Miheličeva, sicer ravnateljica OŠ Danile Kumar, meni, da so starše pomirili, kljub temu pa pričakuje, da jutri v šolo ne bo vseh učencev: »Prepričana sem, da se bo vse to poznalo in da ne bodo vsi prišli v šolo. Ampak zadnja stvar, ki si jo želimo, je, da bi bilo učence in starše strah. Zato bomo tudi vsem, ki bodo zaradi tega manjkali, izostanek opravičili.« Poudarila pa je, da za varnost učencev lahko največ naredimo skupaj in da se moramo zavedati, da drug na drugega vplivamo. Tudi z morebitnim sejanjem panike, ki ne pomaga nikomur. V sporočilu staršem je tako zapisala, naj se z otroki pogovorijo »v zaupnem tonu, predvsem pa na način, da ne boste dodatno krepili njihovih stisk«.