Minister glede stavke na UE pomirjen, zgrožen pa nad sindikati

Današnji delovni obisk ministra za javno upravo (MJU) Franca Propsa v Zasavju je potekal v luči stavke zaposlenih na upravnih enotah. Stavka se začne jutri in bo veljala do preklica. Minister Props je po obisku UE Zagorje in Trbovlje ter preden je obiskal UE Hrastnik, za Delo zagotovil, da je glede poteka stavke pomirjen. Prav tako, meni, so lahko pomirjeni državljani. Zgrožen pa je nad pritiski sindikatov.

»Danes sem bil zgrožen, ko so mi načelniki na upravnih enotah omenili, da sindikati prek pravnih zastopnikov pritiskajo na načelnike, kako naj odrejajo delo. To je popolnoma nesprejemljivo,« je izjavil za Delo.

Kot smo že poročali, je MJU z resornimi ministrstvi pripravil usklajen in ažuriran predlog bistvenih nalog za delo upravnih enot, in sicer »da bodo tiste UE, ki bodo stavkale, preverile in zagotovile poglavitne javne storitve oziroma servis za stranke«. Medtem ko je predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk omenjeni predlog ocenil kot prepoved stavke, minister Props o njem pravi: »Na posameznih ministrstvih so ocenili, da so za to, da se bodo storitve izvajale in da bo zagotovljeno, da državljani dobijo, kar smo jim kot država dolžni dati, pač potrebna navodila.« Nikakor pa se ne strinja z Verkom: »Ne morem se strinjati, da bi lahko govorili o kakršnikoli prepovedi stavke.«

Na vprašanje, ali si predstavlja, kako bo v praksi videti vsakodnevna stavka na UE, Props odgovarja, da je po pogovoru z načelnicama UE Zagorje in Trbovlje glede poteka stavke pomirjen: »Povedali sta, kako bo stavka videti in kako jo nameravajo organizirati; to je v njuni pristojnosti. Tudi ministrstva so povedala, katere naloge je treba izvajati.« Minister zato meni, da so tudi državljani lahko pomirjeni.

Glede morebitnih sankcij za tiste zaposlene na UE, ki se navodil z države niso pripravljeni držati, je Props odločen: »Ne verjamem, da bo kdo sankcioniran.« Prepričan je, da bodo vsi, ki imajo »odrejeno delo, ki ga je treba opraviti«, to tudi opravili, saj da je zakon o stavki jasen: »Zadeve, ki jih je treba izvajati, da ni moteno širše bivanje državljanov, morajo biti izvedene. Načelniki pa vedo, v kakšnem obsegu je treba dodeliti zadolžitve, zato sem prepričan, da bodo ustrezno poskrbeli zanje.«

Legitimna zahteva po višjih plačah

Stavka zaposlenih na UE ne bo plačana. Kot pravi minister, so po zakonodaji, ki ureja stavke, lahko plačane le tiste, ki niso interesne: »V konkretnem primeru ni kršena niti kolektivna pogodba niti pogodba o zaposlitvi niti zakonska materija, ki bi opravičevala stavko. Gre za legitimno zahtevo za 33 odstotkov višje plače, česar pa v tem trenutku ni mogoče zagotoviti oziroma bi bilo zelo neodgovorno, če bi kdo rekel, da se bomo pogovarjali na tak način.«

Na vseh UE, kjer sem doslej bil, Zagorje, Litija in Trbovlje, zaposleni delo opravljajo zgledno, načelniki poznajo svoje delo, vedo, kako ga organizirati, in prepričan sem, da je za ljudi v tem delu države glede izvajanja storitev države na lokalni ravni zgledno poskrbljeno. Franc Props

Okrog 2400 uslužbencev na 55 UE, od katerih jih bo stavkalo 39, je po ministrovih besedah »relativno majhna številka« v primerjavi s 190.000 uslužbenci znotraj javnega sektorja. Kot je omenil, so se januarja, ko so se s sindikati pogovarjali o pogajanjih glede zadev, ki bodo urejale plačna nesorazmerja in zagotovile boljše pogoje za najslabše plačane, dogovorili, da jih uredijo do 13. septembra. »Na teh pogajanjih so sodelovali vsi sindikati,« je dejal Props in spomnil, da dogovora ni podpisal le Verkov sindikat. Po Propsovi oceni zato, »da vrši dodaten pritisk na pogajalski proces, ki teče v celotnem javnem sektorju«.

Čakajoč na stebrna pogajanja

V tem trenutku ni videti, da bi katera od pogajalskih strani kmalu popustila. Kje torej minister vidi rešitev?

Franc Props na izredni seji DZ, december 2023. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Vladna stran je imenovala svoje predstavnike v skupino za pogajanja – tudi za stavko UE,« odgovarja. Vladna stran, dodaja, je dala tudi konkretno ponudbo predstavnikom, ki zastopajo sindikate UE v zvezi z zadevami, ki niso vezane na plače, ampak na odpravo najnižje plačanih uvrstitev znotraj javnega sektorja. V primerih, ko gre za povečan obseg dela in zaostanke, naj bi zagotovili dodatna sredstva za povečan obseg dela in za nadure: »A so to sindikati vehementno zavrnili.«

Vladna stran zdaj čaka na izid stebrnih pogajanj v tem tednu, je še omenil Props, prihodnji teden pa bodo »najbrž ponovno sklicali sestanek s predstavniki UE«.

Na trboveljski UE doslej brez čakanja

Na trboveljski UE so lahko stranke po zagotovilih vodje Nine Žnidaršič doslej takoj oddale vloge za izdajo osebnih dokumentov, zaposleni pa so jih tudi rešili v zakonitem roku. Ali se utegnejo čakalne dobe zaradi vsakodnevne stavke zaposlenih pojaviti zdaj, Žnidaršičeva ne more oceniti. »Nikoli nismo bil v podobni situaciji,« pravi: »Ne vemo, koliko časa bo stavka trajala, kdaj se bo prekinila, ne poznamo posledic. Upam, da bomo posledice, kakršne že bodo, čim prej odpravili in strankam zagotovili, da čim prej opravijo storitev.«