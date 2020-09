Minister Hojs prestal interpelacijo, v ponedeljek na pogovor k Janši

Notranji ministerje zadovoljen z glasovanjem na interpelaciji, ki jo je po več kot 16-urni razpravi uspešno prestal. Izpostavil je, da je bila razprava izrazito ideološka, opozicija, ki je ministru očitala podporo poveličevanju ustaštva in pritiske na delo policije, pa ni zbrala toliko glasov, kot je napovedala.Predlog za Hojsovo razrešitev je podprlo 38 poslancev, proti jih je bilo 43. Za uspeh interpelacije bi predlagatelji morali zbrati najmanj 46 glasov.Hojs ocenjuje, da se bosta s premierjemv ponedeljek pogovorila o nadaljnjem sodelovanju.V koaliciji je bilo glasovanje v skladu s pričakovanji, z nekaj ločenimi mnenji oz. glasovanji poslancev, ki so bila skladna z njihovimi prepričanji in ideologijo, je v izjavi novinarjem po interpelaciji ugotavljal Hojs. Poslanci DeSUS namreč niso glasovali enotno.Kar zadeva ponedeljkov pogovor Hojsa in Janše, je Hojs menil: »Premier bo verjetno povedal, kakšna je situacija z iskanjem novega ministra, ocenil, kakšne so možnosti, da do tega pride, ali pa mi dal možnost, da z delom nadaljujem.« Če bo to zadnje, ga bo prosil, da mu zaprto kuverto z njegovim junijskim odstopom vrne, je napovedal. Hojs je namreč po že vloženi interpelaciji premierju Janši konec junija poslal odstopno izjavo po hišnih preiskavah glede nabav medicinske in zaščitne opreme. A Janša o odstopu ni obvestil DZ. Pozneje je pojasnil, da kuverte z odstopno izjavo ni odprl, saj je Hojsa prosil, naj z odločitvijo o odstopu počaka in še enkrat premisli, dokler ne bo nove rešitve.