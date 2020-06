Minister in nevladniki si bodo še zrli v oči

Mandat sveta je vezan na ministrovega

Nevladniki narave ne dajo. Foto Jože Suhadolnik

Mihaelu J. Tomanu se ne zdi smiselno »imeti svet (za sodelovanje z NVO, o. p.) zato, da ga imaš, in delati po svojih presojah«. Foto Jože Suhadolnik

Posvetovalno telo, ki ga sestavljajo NVO, je ustanovil Jure Leben.

Minister Vizjak bo v kratkem znova vzpostavil delo sveta.

Mop bo pod drobnogled vzel »stranpoti delovanja NVO«.

Ljubljana – Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami (NVO) bo tudi pod ministrom Andrejem Vizjakom nadaljeval delo. »Res je, da zaradi omejitev sestankovanja zaradi covida-19 svet ni bil dejaven. A odslej bo delal; z NVO ne nameravam prekiniti sodelovanja,« zagotavlja minister, ki se bo že te dni na pobudo Matjaža Gamsa z Instituta Jožef Stefan srečal z nekaterimi nevladniki.»Tudi sicer nimam težav glede sodelovanja z njimi. Nasprotno: želim si ga, saj jim bom tako lahko neposredno predstavil svoje poglede, da ne bo izkrivljanj,« dodaja ministerin zagotavlja, da sveta ni razpustil, kot je bilo slišati. V kratkem napoveduje tudi sprejetje sklepa, s katerim bo znova tudi formalnopravno vzpostavil delo sveta. Na očitke nevladnikov, češ, kaj mu bo posvetovalno telo, če z zakonskim paketom za blaženje posledic covida-19 omejuje njihovo delo, in da njihovega glasu noče slišati niti upoštevati, Vizjak odgovarja: »Nekateri med njimi podpirajo moje odločitve, denimo Zveza ekoloških gibanj, ki meni, da bi morali še bolj podrobno zarezati v določene stranpoti delovanja NVO. Šele zdaj vidim, da zadeve niso tako nedolžne, da ne gre zgolj za 'prvinsko idejo', kako ščititi naravo in okolje, ampak gre bolj ali manj za posel, za eksistenco nekaterih ljudi v NVO. Njihov boj za okolje, naravo je sredstvo za to, kako na plečih davkoplačevalcev priti skozi življenje pod krinko zavzemanja za višje cilje.«Spomnimo, da je svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO začel delo leta 2018, v času, ko je MOP vodil Jure Leben.okoljska pravnica s Pravnoinformacijskega centra NVO in članica sveta, njegovo delo opisuje kot »način organizirane komunikacije z NVO«. Lebnov ministrski naslednik Simon Zajc je svet, katerega mandat je sicer vezan na ministrovega, obdržal in predstavnike nevladnih organizacij spet imenoval za svoje delovno telo. »Predvsem je bil to prostor odprtega dialoga o sistemskih problemih, rešitvah in tekoči problematiki na rednih mesečnih srečanjih,« še pojasnjuje Šifkovičeva.Doktor bioloških znanosti in prav tako član sveta, ki je bil član sveta že pod dvema ministroma, pravi, da bi težko navedel poseben uspeh, dosežek oziroma vpliv sveta na sistemska odločanja. »Sta pa ministra vsaj poslušala in se seznanila z našimi mnenji o različnih temah,« dodaja. Kot naravoslovec in ekolog, neposredno povezan z raziskavami in strokovnimi dilemami, vezanimi predvsem na vodna okolja, je pogrešal zlasti to tematiko. Zato je, pravi, veliko opozarjal na odlagališča, odvečno blato na čistilnih napravah, na slabe inšpekcijske službe predvsem v kmetijstvu, na gnojevko …: »Člani smo se sicer sestajali, optimizem je bil prisoten na začetku, potem pa smo počasi popuščali. Bil sem tudi v svetu, ko je ministrstvo vodil Dejan Židan, ni bilo dosti drugače, svet se je pač drugače imenoval.«Dr. Toman sicer meni, da so Mop, »njegovi deli in enote, sektorji še vedno samozadostni«. »Ni nujno, da je svet stalen,« še pravi, »nujno pa je, da se minister, državni sekretarji in vodje enot posvetujejo s strokovnjaki določenih področij. »Imeti svet zato, da ga imaš, in delati po svojih presojah«, pa se dr. Tomanu ne zdi smiselno.Več v pogovoru z ministrom v jutrišnjem Delu.