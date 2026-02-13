Minister je odstopljenega direktorja ocenil s petico

Igor Juršič, nekdanji direktor novomeške policijske uprave, je kljub ugotovljenim nepravilnostim prejel najvišjo oceno.

Generalni direktor slovenske policije Damjan Petrič je nekdanjemu direktorju novomeške policijske uprave Igorju Juršiču za lansko leto podelil odlično oceno delovne uspešnosti. Odločitev odmeva predvsem zato, ker je Juršič novembra lani odstopil po izrednem nadzoru generalne policijske uprave (GPU). Nadzor GPU je sledil dogodkom v noči na 25. oktober pred novomeškim klubom LokalPatriot, kjer je po prejetem udarcu umrl 48-letni Aleš Šutar. Nadzorniki so ugotovili odklone pri doslednem upoštevanju internih pravil, postopkov in usmeritev. Sindikat: Ocena je nepravična, saj bi na nižjih položajih prejeli nižjo oceno ali disciplinske ukrepe. Višje ocene vplivajo na napredovanje in višjo plačo, kar odpira vprašanje enotnih meril ocenjevanja. Strokovnjak: Odločitev bi morali ustrezno ...