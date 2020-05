Minister kot nejeverni Tomaž

Jasnovidna napoved direktorja

Število operacij znano ob polletju

Ljubljana – Strokovni svet ljubljanskega kliničnega centra je septembra lani podprl ustanovitev klinike za srce, kjer bi potekalo zdravljenje odraslih in otrok s srčnimi boleznimi. Decembra je bil spremenjen še statut ustanove, kar je prvi proceduralni korak k možnemu rojstvu nove klinike, a mora zeleno luč zanjo prižgati še minister za zdravjeV pogovoru za Sobotno prilogo, ki bo objavljen jutri, je dejal, da ga bodo morali glede tega projekta temeljito prepričati. »Podobna klinika – Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni , je že bila formirana, a je klavrno propadla,« je spomnil minister. Ključen problem vidi v nezadostnem številu usposobljenih strokovnjakov, potrebna je ustrezna finančna konstrukcija, saj klinika ni oddelek. Zagotovljen je treba imeti tudi določen obseg dela.Pri otroški srčni kirurgiji je jasno, da v Sloveniji nimamo zadostnega števila bolnikov, da bi imeli kliniko, ki je zelo izkušena in vrhunska, v kolikor ne privabimo tudi bolnikov iz drugih regij, je opozoril. Če bi predlagana klinika te pogoje izpolnila, pa ne vidi zadržka za njeno ustanovitev.»Stvari bo treba natančno dogovoriti, da tudi nejeverne Tomaže prepričamo, da je to prava pot,« je o ustanavljanju nove klinike po seji sveta zavoda decembra lani izpostavil, generalni direktor UKC Ljubljana, ki je odlično zaslutil, da bo eden od 'nejevernih Tomažev' kar minister Tomaž Gantar, ki je položaj zasedel letos, torej nekaj mesecev po Poklukarjevi izjavi.Klinika za srce bi bila velika klinika, z dobrimi 53 milijoni evrov letnega prihodka. Z njo si želi vodstvo ljubljanskega kliničnega centra urediti razmere na področju srčne kirurgije. »Verjamemo, da imamo zdaj zgodovinsko priložnost, da ta preboj izpeljemo,« je zapisalo vodstvo UKC, ko je jeseni strokovnemu svetu predlagalo ustanovitev klinike.V njej bi bila združena sedanji klinični oddelek (KO) za kardiovaskularno kirurgijo Kirurške klinike, KO za kardiologijo Interne klinike in Center za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami. Kardiologi in kardiovaskularni kirurgi nujno in vsakodnevno potrebujejo drugi druge, zato je ideja vodstva, da bi bilo bolje, če bi bili organizacijsko združeni pod eno streho, ne pa razpršeni po različnih klinikah.Statistike o tem, koliko manj srčnih operacij pri otrocih in odraslih je bilo zaradi epidemije opravljenih letos v primerjavi z lanskim letom, v UKC še nimajo. »Bo v polletnem sporočilu,« so odgovorili. Trenutno čakajo na operacijo trije otroci, vendar večinoma zato, ker zaradi drugih posegov ali okoliščin še niso pripravljeni nanjo. Letos so operirali 35 otrok (enega lahko tudi večkrat), za prihode čeških strokovnjakov pa pravijo, da jih postopno zmanjšujejo, saj domača ekipa velik del tudi zahtevnejših operacij opravi sama.