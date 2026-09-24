Minister Logar: Pred vrati tektonski premik v boju proti korupciji

Minister za gospodarstvo in predsednik Demokratov Anže Logar je pred današnjim odločanjem državnega zbora o zakonu o Skoku izrazil prepričanje, da bo prevladal zdrav razum. »Pričakujem, da se bo zgodil tektonski premik glede oblikovanja institucije, ki bo učinkovito preganjala korupcijo,« je dejal.

Sodstvo in tožilstvo opozarjata, da so rešitve premalo domišljene, glasna so tudi svarila, da ne bodo dosegle učinkovitejšega pregona korupcije in kriminala. Opozarjajo, da bi zakon celo povzročil zastoje v postopku in povečanje političnega vpliva na njihovo delo.