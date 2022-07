Namesto urada za demografijo postavljajo stanovanjsko politiko

Minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec govori o delu ministrstva zadnji mesec dni, med drugim o družinski zakonodaji, ukrepih proti draginji, dolgotrajni oskrbi, inšpektoratu za delo in drugih aktualnih temah.

Najprej so se na ministrstvu ukvarjali z nepravilnostmi v podjetju Marinblu. Kot je pojasnil Mesec, so na odboru v državnem zboru sprejeli zavezo, da zaposlijo 20 novih inšpektorjev za delo. Problematična podjetja bodo skupaj obiskovali inšpektorji s področij dela, davkov in trga ter policija. Z Bosno in Hercagovino ter Srbijo so se medtem dogovorili o spremembi bilateralnih sporazumov, tako da bosanski in srbski delavci, ki pridejo v Slovenijo, ne bodo več vezani eno leto na enega delodajalca. Pogosto so bili namreč zato postavljeni v izkoriščevalske položaje, je pojasnil Mesec, ki je med drugim še spomnil, da so znova obudili socialni dialog.

Novelo družinskega zakonika pripravili v petih dneh

Vlada je v petek potrdila besedilo predloga zakona o spremembah družinskega zakonika in ga po skrajšanem postopku poslala v državni zbor. Predlog sledi odločitvi ustavnega sodišča, s katero je to istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok.

Mesec je pojasnil, da so novelo, ki odpravlja neustavnost, pripravili v petih dneh. »S tem uresničujemo tisto, za kar smo si prizadevali leta 2015 na referendumu,« je pojasnil.

Omenil je tudi področje dolgotrajne oskrbe, ki je po njegovih besedah zelo zapletena. »Prejšnja vlada nam je pustila zakonsko ureditev, ki bi morala začeti veljati 30. 6., in to so vezali kot mejnik pri evropski komisiji. Zdaj je to pogoj za 200 milijonov evrov evropskih sredstev. Vsi vpleteni deležniki pravijo, da je zakon, kot je napisan, neizvršljiv, zato imamo danes v državnem zboru na odboru novelo zakona,« je pojasnil. Novela bo uredila dve stvari – kot prvo je treba zagotoviti dodatnih 30 milijonov evrov, da ne bodo oskrbnine poskočile za več kot 20 odstotkov, druga stvar pa je, da premikajo datum uveljavitve zakona za eno leto. Veljati bo začela 1. januarja 2024, a zakon bi radi v obravnavo poslali še letos.

Na ministrstvu za delo imajo danes prvi sestanek z NIJZ, tema pa je priprava domov za ostarele na covid v jeseni. »Sam sem posegel tudi v sektor za investicije, kjer bomo poskrbeli za to, da domovi dobijo ustrezne prezračevalne naprave,« je dejal in dodal, da bodo storili vse, da poskrbijo za maksimalno zaščito prebivalcev domov za starejše pred novim valom.

Stanovanjska politika postaja prioriteta

Mesec je omenil tudi ukinitev urada za demografijo in dodal, da so ga ukinili, ker je nepotreben. Večji poudarek bodo dali stanovanjski politiki. Stanovanja postajajo nedostopna in država bo morala poseči v to, je dejal Mesec. »Treba bo organizirati regulacijo najemniškega trga, treba bo zgraditi fond javnih najemnih stanovanj, treba bo omogočiti in spodbujati stanovanjsko zadružništvo. Varčevalcem, ki jim denar zaradi inflacije trenutno propada, bo treba omogočiti, da z investicijskimi skladi naložijo to v javno stanovanjsko gradnjo,« je ukrepe na področju stanovanjske politike naštel Mesec.

Ker je opozicija blokirala spremembe zakona o vladi, stanovanjske politike ne morejo prenesti na Meščevo ministrstvo, bodo pa poskušali v sodelovanju z ministrstvom za okolje in prostor vsaj minimalno začeti graditi to stanovanjsko politiko. V sektor, ki ga bodo nato širili v direktorat, bodo prenesli kadrovske kvote, pridobljene z ukinitvijo urada za demografijo.

Na področju ukrepov proti draginji se obeta pomoč v obliki draginjskih dodatkov, ki bo po Meščevih besedah v nasprotju z dodatki iz časa covida-19, ki jih je izplačevala vlada Janeza Janše, bolj ciljno usmerjena. »Znesek pomoči bo odvisen od tega, kako socialno ogrožen je posameznik oziroma gospodinjstvo, v katerem ta živi,« je za Delo napovedal Mesec, ki pričakuje, da bodo izplačila jeseni, na začetku kurilne sezone.

Izjavo ministra si lahko ogledate v videu: