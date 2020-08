Minister na dopustu, kulturniki brez zavarovanja

»A še komu ministrstvo od junija ni plačalo prispevkov in je to izvedel pri zdravniku?« je pred dvema tednoma po facebo­oku poizvedoval režiser Vinci Vogue Anžlovar, ki je status samozaposlenega v kulturi in pravico do plačila prispevkov za socialno varnost dobil s 1. aprilom. Njegova in podobne zgodbe se berejo kot neslana prvoaprilska šala, ki si jo je minister Vasko Simoniti očitno privoščil z umetniki.Od Poncija do Pilata – od ministrstva za kulturo, na Furs, Ajpes, ZZZS in nazaj na ministrstvo za kulturo (MK) – po teh birokratskih labirintih že vse poletje tavajo umetniki, ki so letos zaprosili za status samozaposlenega ...