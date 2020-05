Minister o vardi in malo še o porednih kolesarjih

Ljubljana – Štiri dni po incidentu v Slovenski Bistrici je minister za notranje zadeve vendarle podal nekoliko odločnejše stališče do dejanj samooklicane Štajerske varde. Obračun z vardo je minister izrabil tudi za opozorilo protestnikom na kolesih.Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je naročil vršilcu dolžnosti generalnega direktorja Policije, da pripravi odzivno poročilo o dogajanju v Slovenski Bistrici, ko so pripadniki Štajerske varde izpraševali policiste o konkretnem postopku.Obnašanje predstavnikov varde je minister Hojs danes ocenil kot povsem neprimerno, včeraj pa te konkretne zadeve še ni želel komentirati in je zgolj pozival k dostojni komunikaciji. Hojs pričakuje, da bo policija v podobnih primerih provokacij ukrepala bolj intenzivno, saj je nesprejemljivo, da kdorkoli poskuša prevzemati pristojnosti, ki jih nima.»Minister Hojs dodatno pojasnjuje, da je v preteklih tednih ob nezakonitih kolesarjenjih, primerih varde in še nekaterih drugih dogodkih dobil občutek, da si nekateri neizmerno želijo sprovocirati policijo, zato ponovno izpostavlja, da bo policija delovala strpno in spoštljivo le do trenutka, ko bi lahko prišlo do kakršnegakoli nasilja ali druge oblike kršenja javnega reda in miru. Do sedaj je policija v teh primerih delovala visoko strokovno in v duhu umirjanja strasti,« še piše v sporočilu iz Hojsovega kabineta.V MNZ konkretnega postopka ne morejo komentirati, v vsaki situaciji in postopku pa zagovarjajo spoštljivo, dostojno in strpno komunikacijo.Policija pri izvajanju svojih nalog, ki so določene z zakoni, vselej poskuša uresničevati svoje poslanstvo, in sicer zagotoviti visoko stopnjo varnosti vsem prebivalkam in prebivalcem. Policija bo tudi v prihodnje spremljala primere združevanja, organiziranja, delovanja posameznikov in skupin ter presojala zakonitost, odgovornost in vpliv na varnostno oceno v lokalnem okolju in državi, so še zapisali.