FOTO:Minister Počivalšek: V življenju ne štejejo le zmage

Izzivov je še veliko in če bomo sodelovali, razumeli razlike in jih usmerjali v dobrobit Slovenije, nam bo po mnenju NSi uspelo. FOTO: Jure Eržen/Delo

Slavnostni govornik na državni proslavi je bil predsednik republike Borut Pahor. FOTO: Jure Eržen/Delo

Ob državnem prazniku se vrstijo čestitke parlamentarnih strank in drugih organizacij. Med drugim pozivajo k sodelovanju in priznavajo, da je izzivov veliko, ki pa jih bo Slovenija zmogla z enotnostjo in pogumom po vzoru iz leta 1991, ko se je država osamosvojila.V SDS so spomnili, da smo pred 29 leti zbrali pogum, ki ga je takrat občudoval ves svet in uresničili naše večstoletne sanje po lastni državi. »To je bil čas, ko smo obranili domovino pred agresorjem, in čas, ko smo stali in obstali. Spomin na ta, za Slovenke in Slovence sveti čas, praznujmo ponosno,« so zapisali v največji vladni stranki. Pozvali so, da s praznovanjem dneva državnosti in razobešanjem slovenske zastave »obudimo spomin na enotnost in pogum slovenskega naroda«. Na družbenih omrežjih je državljanom čestital tudi predsednik stranke in vladePredsednik SMC in gospodarski ministerje v poslanici ob dnevu državnosti zapisal, da v življenju ne štejejo samo zmage. Več od tega šteje to, kako hitro in visoko se lahko dvigneš po težki bitki ali porazu. »Strnimo vrste tudi danes. Izzivi, ki so pred nami, so vredni vsega dobrega, kar premoremo in zmoremo,« je zapisal Počivalšek.Minister za zdravje in predsednik sveta DeSUSje na twitterju spomnil, da smo pred 29 leti »s ponosom dvignili našo zastavo v nebo in zaživeli v samostojni in neodvisni državi«. »Spoštujmo svojo državo - ni nam bila podarjena, priborili smo si jo s pogumom, z drznostjo in enotnostjo,« je dodal in Sloveniji zaželel vse najboljše.Vodstvo NSi pa je v video nagovoru na twitterju spomnilo, da smo si samostojno domovino pred 29 leti izborili s pogumom, jasno vizijo, sodelovanjem in spoštovanjem različnosti. Izzivov je še veliko in če bomo sodelovali, razumeli razlike in jih usmerjali v dobrobit Slovenije, potem nam bo po mnenju NSi uspelo.Predsednik LMŠ in nekdanji premierje v zapisu na spletni strani stranke ob državnem prazniku izpostavil, da se v težkih trenutnih rojevajo čudovite ideje in rešitve. »Tako, kot so pred 29 leti ljudje zmogli, tako bomo tudi danes,« je dodal. Glede neudeležbe na državni proslavi pa je pojasnil, da ne more sodelovati na prireditvi, »kjer glavni govornik ne uvidi, da floskule in vsevšečnost ne primejo več. Da ravno on in predsednik vlade, kot edina iz časa osamosvojitve, razdvajata«.Predsedujoča SDje v video nagovoru čestitala ob državnem prazniku. Kot je pojasnila, Socialni demokrati s prisotnostjo na državni proslavi tej vladi niso pustili »vzeti države, ker je država od vseh nas«. »Vrednote, ki so plapolale ob rojstvu slovenske države, nas morajo združiti tudi danes,« so ob čestitki zapisali v SD. Ponosno praznovanje je na facebooku zaželela tudi Slovenska vojska.Predsednik Sveta slovenskih organizacijje posredoval čestitke slovenskemu političnemu vrhu in vsem državljanom. Zavest, da imamo kot avtohtona slovenska narodna manjšina trdno podporo matične države, je za nas izredno pomembna, je med drugim zapisal.