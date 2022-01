Minister Poklukar: Prihajajo novi dnevi cepljenja

Koronavirus se v Sloveniji še naprej bliskovito širi. V nedeljo so pri nas potrdili več kot 2500 okužb. Zaradi nizke precepljenosti bodo na ministrstvu za zdravje organizirali nove dneve cepljenja.

Minister za zdravje Janez Poklukar je pojasnil, da je nalezljivost različice omikron izjemno velika in da ga skrbi, kako bo to vplivalo na zasedenost bolnišnic. Zdravstveni zavodi bodo morali nekoliko prilagoditi organizacijo dela, na ravni ministrstva pa so preventivno preverili, kako je z zaščitno opremo, saj so se ponekod dobavne verige že prekinile.

Minister Poklukar je zaradi nizke precepljenosti in ob hudi obremenjenosti zdravstvenega kadra napovedal nove dneve cepljenja: »Odločitev za cepljenje je vaša, namesto vas tega pomembnega koraka ne morem storiti.«

Dnevi cepljenja bodo potekali pod geslom Stopimo skupaj: Varno in zdravo naprej. Potekali bodo od četrtka do sobote od 8. ure zjutraj do 20. ure zvečer. Naročanje ne bo potrebno, cepljenje bo organizirano v covid bolnišnicah in cepilnih centrih. Mobilne enote bodo organizirane s pomočjo lokalnih skupnosti, gospodarstva, nevladnih organizacij. Na pomoč bodo prišli tudi Rdeči križ in zasebniki. Cepilni centri bodo delovali do 20. ure zvečer na vsej doslej znanih lokacijah. Minister ocenjuje, da ima vsak dovolj priložnosti, da v 12 urah pride na cepilno mesto. Poskušali bodo zajeti tiste dele Slovenije, ki jim jih v prvih cepilnih dnevih ni uspelo.

Stroški rastejo v nebo Za testiranji PCR in HAG gre na dan približno milijon evrov. Ko se bo epidemija začela umirjati, bo po besedah ministra Janeza Poklukarja predlagan koncept, ki smo ga imeli v državi pred četrtim valom, da so torej testi plačljivi za vse, razen za izjeme. O tem, ali razmišljajo, da bi se testirali le še tisti, ki kažejo znake simptomov, je minister dejal: »V prihodnjih dneh bodo strokovnjaki o tem razpravljali.«

S 1. februarjem bo covid potrdilo veljalo samo za devet mesecev, je danes pojasnil minister Poklukar. Tisti, ki so bili prvič cepljeni z Janssenom in nato s poživitvenim odmerkom, imajo v svojih potrdilih PCT še vedno zapisano 2/2 (dve prejeti dozi od dveh). Spremembe, da se jim bo potrdilo posodobilo na 2/1 naj bi bile storjene že ta teden, je dejal minister.

Glede testiranja se strokovnjaki še dogovarjajo, kako bi ustrezno prilagodili sistem. V prihodnjih dneh bomo govorili o velikem številu okužb, tako da bo treba temu ustrezno prilagoditi tako napotitve v bolnišnice kot testiranje in napotitve v karanteno. Ali je na e-Upravi vse pripravljeno, da si bodo prebivalci lahko natisnili potrdilo, in kako pridejo do tega potrdila? Minister Poklukar je pojasnil, da »smo z današnjim dnem uvedli le krajše trajanje karantene, zato postopki ostajajo enaki kot prej«. O morebitnem novem krajšanju karantene ni povedal še nič določenega.

Koliko ljudi je pri nas hospitaliziranih zaradi omikrona? Minister Poklukar: V slovenskih bolnišnicah je takih devet bolnikov.

Infektolog Franc Strle je o različici omikron dejal, da je zelo kužna, a je manjša možnost za hujše zaplete. Bodo pa bolnišnice kljub temu obremenjene, zaradi hitrega širjenja. V ospredju so pri omikronu bolečine v žrelu, nahod, suh kašelj, včasih vročina, manj je prizadetosti spodnjih dihal. Dodal je še, da ni motenj vonja in okusa. Večji delež bolezni gre mimo razmeroma blago.

Glede ukrepov je Strle priporočil, da upoštevamo medsebojno razdaljo in da se čim manj zadržujemo v zaprtih prostorih. Smiselno in potrebno je ustrezno prezračevanje prostorov, opozoril pa je tudi na higieno rok in kašlja ter nošenje mask. Kot enkraten posamezen ukrep pa je še zmeraj najbolj pomembno cepljenje.

Strle je na vprašanje, ali bi bilo bolje, da se s cepljenjem počaka na prilagoditev cepiva, odgovoril: »Podatkov o omikronu je razmeroma malo. Zaščita proti širjenju okužbe je pri aktualnih cepivih precej slaba, ščiti pa cepivo pred tem, da bi ljudje zbolevali s težjo obliko bolezni.« Idealno bi bilo, da bi cepili s cepivom, ki bi bilo usmerjeno naravnost proti omikronu, a realnost je taka, da je za pripravo cepiva potrebnih okrog sto dni, poleg tega ga je nato treba še razdeliti. Pred poletjem se po mnenju infektologa to najbrž ne bo zgodilo.