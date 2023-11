Minister Poklukar v pričanju zanikal politične pritiske na policijo

Pred preiskovalno komisijo DZ, ki preiskuje sume političnega vmešavanja v policijo, je pričal tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Zanikal je, da bi mu premier Robert Golob naročil kadrovske čistke na policiji. »Policija ne more biti organ, kjer bi se politika igrala, odstavljala ali postavljala,« je poudaril.

Po mnenju ministra Poklukarja, ki je pred preiskovalno komisijo DZ nastopil kot priča, je ločnica med politiko, ministrom za notranje zadeve in policijo jasna. Policija je organ v sestavi ministrstva za notranje zadeve, pri svojem delovanju pa je suverena. To pomeni, da ima generalni direktor policije materialno in finančno samostojnost, v njegovi pristojnosti pa so tudi vse kadrovske zadeve znotraj policije, zato Poklukar ne razume, kako je sploh mogoče izvajati politični pritisk na policijo.

»Lahko sicer kot minister, torej kot politik, rečeš, da si želiš zamenjati polovico policije, ampak tega ne moreš narediti, ker ima kadrovsko funkcijo zgolj generalni direktor policije in nihče drug,« je poudaril.

Izrazil je tudi dvom, da je premier Robert Golob nekdanji ministrici za notranje zadeve Tatjani Bobnar dal navodila za zamenjavo določenih ljudi v policiji, saj so ti ljudje, denimo direktor policijske uprave v Novi Gorici Evgen Govekar, še vedno na svojem položaju.

»Če bi dal navodila ministrici Bobnar, potem bi jih dal tudi meni, pa mi jih ni dal,« je odgovoril na vprašanje Branka Grimsa (SDS), ali je naključje, da je po prihodu Poklukarja na mesto notranjega ministra prišlo do ponovnega imenovanja Darka Muženiča na čelo Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU).

Spomnil je, da je bil Muženič v času nekdanje vlade Janeza Janše nezakonito razrešen z mesta NPU. Pri tem je Muženiču pritrdilo tudi sodišče, zato je bil ponovno imenovan na to funkcijo. »To je vsa teorija zarote,« je poudaril.

Poklukar sicer meni, da je funkcija ministra za notranje zadeve politična, vendar policija ne more biti organ, kjer bi se politika igrala, odstavljala ali pa postavljala svoje kadre. Tudi notranji minister, je dodal, ne more kadrovati na policiji, lahko le predlaga vladi kandidata za generalnega direktorja policije.

Na vprašanje Vide Čadonič Špelič (NSi), kako razume izjavo premierja, da je treba policijo očistiti »janšistov«, je odgovoril, da gre za politično izjavo, ki je del političnega diskurza. Glede depolitizacije policije pa je poudaril, da to ni lov na čarovnice, ampak so to pravni postopki, ki potekajo na specializiranem državnem tožilstvu v povezavi s poročilom o izrednem nadzoru nad delom policije pri varovanju protestov. Če se Poklukar pravilno spomni, je bilo v povezavi z omenjenim poročilom na specializirano tožilstvo vloženih 13 kazenskih ovadb.

Na vprašanje Andreja Kosija (SDS), ali je kdo vplival na imenovanje Senada Jušića za generalnega direktorja policije, je odgovoril nikalno, zanikal je tudi navedbe, da bi državni sekretar na ministrstvu za obrambo Damir Črnčec imel vpliv na njegovo imenovanje za ministra. Prav tako Poklukar »ne razume očitkov«, da je bil na mesto ministra imenovan zato, da bo izvedel kadrovske zamenjave, ki se jim je Bobnarjeva uprla.