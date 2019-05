Minister: Ravnatelji naj zlorab ne poskušajo prikriti

Ljubljana – Na primer domnevne spolne zlorabe štiriletne deklice v enem od slovenskih vrtcev se je dopoldne odzval minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo. Pojasnil je, da šolski inšpektorat od včerajšnjih jutranjih ur sodeluje s policijo in okrožnim državnim tožilstvom, vse s ciljem preverjanja dejstev in zaščite žrtve.



»Bolj nedopustnega in zavržnega ravnanja, kot je spolna zloraba otrok, pravzaprav ni. Če se ti sumi potrdijo, bomo ukrepali po vseh kanalih, ki jih imamo na voljo. Od uprav vrtcev, torej ravnateljev ter vseh tistih, ki so kako drugače odgovorni, pričakujem, da ravnajo v skladu s svojimi pooblastili in da takšnih dejanj ne poskušajo prikriti,« je poudaril.



Kot je znano, vodstvo vrtca, kjer je zaposlen vzgojitelj, ki je domnevno zlorabil otroka, kar dva tedna od seznanitve s sumom ni ukrepalo.