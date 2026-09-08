Minister Rončević: Odpravili bomo devetletko

Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob odzivu na danes objavljene rezultate raziskave Pisa 2025, ki kažejo nadaljnje zniževanje dosežkov slovenskih 15-letnikov, napovedal pripravo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Med drugim bodo odpravili devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo.

»Rezultati mednarodnih raziskav znanja so za Slovenijo strašno resno opozorilo,« je dejal minister. Spomnil je, da so slovenski 15-letniki na vseh treh področjih merjenja, torej bralni, matematični in naravoslovni pismenosti, dosegli najslabše rezultate, odkar Slovenija sodeluje v tej raziskavi. Trend slovenskih dosežkov je označil za katastrofalen.

Napovedal je pripravo celovite reforme slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja. Ob tem je nanizal več ukrepov, ki jih bodo uvedli, med njimi so prenova učnih načrtov, reforma nacionalnega preverjanja znanja in mature, povrnitev avtoritete učiteljem, pa tudi odprava devetletke in priprava prehoda na sodobno osemletno osnovno šolo.

Država določa stopnjo znanja

»Država mora jasno določiti, kaj morajo učenci znati. Učiteljem in šolam pa mora zaupati, kako jih bodo do tega znanja pripeljali,« je poudaril minister. Napovedal je več strokovne avtonomije in pristojnosti šol ter učiteljev, hkrati pa temeljito debirokratizacijo sistema. Ministrstvo bo pregledalo evidence, poročila, soglasja in druge administrativne obveznosti, odpravilo podvajanja ter povezalo informacijske sisteme. »Učitelja nismo zaposlili zato, da izpolnjuje obrazce. Zaposlili smo ga zato, da poučuje in vzgaja. Naše načelo bo preprosto: več časa za učence, manj časa za obrazce.«

Končni cilj reforme je po ministrovih besedah jasen, in sicer vsakemu omogočiti, da doseže svoj optimum. »Ne morejo pa biti vsi odličnjaki,« je dodal.

Opismenjevanje tudi za tujce

Kot so sporočili iz ministrstva, bo reforma posegla tudi na področje temeljnega opismenjevanja. Cilj bo, da se otroci praviloma opismenijo že v prvem letu šolanja, v nadaljnjih letih pa branje, razumevanje, pisno izražanje in pravopis utrjujejo in nadgrajujejo. Za otroke priseljencev, ki še nimajo zadostnega znanja slovenščine, bodo uvedeni pripravljalni programi in intenzivno učenje slovenščine. Poseben program bo pripravljen tudi za vključevanje romskih otrok.

Ob tradicionalnih temeljnih znanjih naj bi šola sistematično krepila znanja, potrebna za prihodnost, računalništvo in informatiko, programiranje, algoritmično mišljenje, umetno inteligenco, podatkovno, medijsko in finančno pismenost, kibernetsko varnost, podjetništvo, ustvarjalnost in inovativnost.

Prvi razred bo obvezni vrtec

Državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar je napovedala, da bodo do konca septembra ustanovili strateški svet za pripravo reforme, nova osemletka pa se bo po njenih napovedih začela izvajati v šolskem letu 2028/29. Sedanji prvi razred bo postal obvezni vrtec, ki se bo lahko izvajal v prostorih osnovne šole ali vrtca.