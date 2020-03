Prvi primer okužbe potrjen pri osebi, ki je prišla iz Maroka  

Točna inkubacijska doba še ni znana

Odhajajoči zdravstveni ministerje podal izjavo glede prvega potrjenega primera okužbe s koronavirusom na območju Slovenije. Odkrili so ga pri osebi, ki je prišla iz Maroka, in sicer preko Italije. O potrjenem sumu okužbe so jih obvestili ob 20.44.Danes je obiskal osebnega zdravnika, ta ga je napotil v UKC Ljubljana. Sedaj se nahaja v infekcijski kliniki UKC.Že pred izjavo Šabedra je premier v odstoputvitnil, da je bil na območju Slovenije odkrit prvi primer okužbe s koronavirusom.z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je dodala, da je med njegovo vrnitvijo v Slovenijo in hospitalizacijo minilo nekaj dni, tako da je bil pacient najbrž s kom še v stiku. Te osebe morajo zdaj identificirati.Novi koronavirus sars-cov-2 se med ljudmi prenaša kapljično, piše STA. To pomeni, da je za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom na razdalji do 1,5 metra. Točna inkubacijska doba še ni znana, glede na ostale koronaviruse pa je ocenjena na dva do 12 dni. V povprečju naj bi bila inkubacijska doba dolga približno šest dni.Možno je, da se z novim koronavirusom okužimo ob stiku z onesnaženimi površinami, ni pa še zanesljivo dokazano. Trenutno še ni znano, kako dolgo lahko virus preživi na površinah. Ostali koronavirusi lahko na površinah preživijo nekaj ur do nekaj dni. Razkužila lahko učinkovito uničijo virus in preprečijo, da bi virus prešel na človeka.Trenutno ni dokazov, da bi se okužba z novim koronavirusom prenašala prek živine ali živil. Rokovanje in uživanje zadostno toplotno obdelanih živil je varno. Podatkov o tveganju pri uživanju toplotno neobdelanih živil ni, glede na podatke o preživetju drugih koronavirusov na površinah med transportom pa je tveganje majhno.Čeprav ni dokazano, da bi se novi koronavirus prenašal po zraku, svetujejo previdnost in zaščito pri posebej tveganih posegih v zdravstveni ustanovi (npr. ob bronhoskopiji, kjer nastaja kužni aerosol). Bivanje v istem prostoru z bolnikom, če smo na razdalji vsaj 1,5 metra, ne predstavlja tveganja.Za preprečevanje okužbe s koronavirusom je, tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati vsakodnevne preventivne ukrepe. Med drugim svetujejo izogibanje tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. Ne dotikamo se oči, nosu in ust. V primeru, da zbolimo, ostanemo doma. Upoštevamo pravila higiene kašlja. Redno si umivamo roke z milom in vodo.V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60-odstotna. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože, so opozorili.V Sloveniji splošna uporaba zaščitne maske ni potrebna. Maske se premočijo in po določenem času ne nudijo več zaščite. Zelo pomembno je tudi, da so pravilno nameščene in da pokrivajo nos in usta. Maske so smiselne znotraj zdravstvenih ustanov, kjer so zaposleni poučeni, kdaj je uporaba maske potrebna ter o njeni pravilni namestitvi, nošenju, snemanju in odstranjevanju. Zdravstveni delavci zaščitne maske nosijo v smiselnih okvirih in ne celoten delovni čas. Na potovanju svetujejo ravnanje v skladu z lokalnimi navodili.V času povečanega pojavljanja okužb dihal se je treba izogibati zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi, ter poskrbeti za redno zračenje prostorov.Z novim koronavirusom se lahko okužijo ljudje vseh starosti. Starejši ljudje in ljudje s kroničnimi boleznimi, kot so astma, sladkorna bolezen in srčne bolezni, so bolj podvrženi težji bolezni po okužbi.