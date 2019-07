Minister se rad vrača v toplice

Tuheljske Toplice – Gospodarski minister Zdravko Počivalšek, sicer domačin s slovenske strani meje in nekdanji direktor Term Olimia, se je udeležil odprtja luksuznega kampa v Termah Tuhelj, ki so v lasti Term Olimia. Njegova prisotnost je bila še tolikanj bolj zgovorna, saj je Slovenski državni holding povečal lastniški delež države v Termah Olimia in bo moral v naslednjem koraku prevzeti preostale delnice, terme iz Podčetrtka pa bodo pomemben steber načrtovanega Državnega turističnega sklada.



Sicer pa je povod za ministrov obisk bilo odprtje petzvezdničnega kampa Vita v Termah Tuhelj sredi zelenega hrvaškega Zagorja, kjer v kratkem načrtujejo še postavitev razkošnih hišk za pare in družine.



Kamp Vita je prvi kamp s petimi zvezdicami v tem delu Hrvaške. Obsega več kot 20.000 kvadratnih metrov s 56 parcelami za kampiranje in dvema nočnima parcelama za krajše bivanje. Vse leto bo na voljo 20 parcel. Kamp Vita ponuja tudi restavracijo in bar, servis za kampiranje, prostor za kopanje hišnih ljubljenčkov, sanitarije, ki so prilagojene invalidom, družinske kopalnice, garderobe, otroško igrišče, mini golf in teniška igrišča. Gostom kampa je na voljo neomejeno kopanje na Vodnem planetu – od notranjih do zunanjih bazenov in zabavnih vodnih atrakcij.



»Naš kamp je še ena močna turistična atrakcija, privlačna zlasti za mlado, trendsetersko populacijo. Ne samo, da iščejo počitnice v naravi, temveč tudi kopico dodatnih vsebin, veliko zabave, dobre hrane, bližino mestnih središč, sproščujoče tretmaje, to pa je točno to, kar jim mi nudimo,« je povedla Vasja Čretnik, ob Florjanu Vasletu eden od direktorjev Term Olimia in Term Tuhelj.



V prvega pol leta so imele Terme Tuhelj 32,8 milijona hrvaških kun prihodkov oziroma 4,44 milijona evrov, kar je petino več kot v prvem polletju lanskega leta. Več kot polovico gostov imamo iz Zahodne Evrope, do konca junija pa so imeli 51.000 nočitev.



»Odprtje kampa Vita je le prvi del prenove nekdanjega kampa. Naslednje leto sledi gradnja luksuznega naselja s 30 luksuznimi hiškami in dodatnimi objekti, ki bodo družinam omogočili resnično doživetje, parom pa uživanje v velnes vsebinah v naravi,« je napovedal Florjan Vasle. Vrednost investicije bo med 2,5 do 3 milijone evrov, pri njej pa bo sodeloval zainteresirani strateški partner.