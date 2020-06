Minister Tonin: 780 milijonov minimum od minimuma, da vojska preživi

Leta 2009 je največjo ceno plačal obrambni resor, »ki se je dobesedno razpolovil in od takrat nikoli več ustrezno popravil«. FOTO: Blaž Samec/Delo

Treba se bo odločiti, ali smo za SV ali ne, je poudaril minister. FOTO: Blaž Samec/Delo

Obrambni ministerje dejal, da je 780 milijonov, kolikor bi jih s posebnim zakonom v šestih letih namenili SV, »minimum od minimuma, če želimo, da ta preživi«. Treba se bo odločiti, ali smo za SV ali ne, je poudaril. Slovenska vojska (SV) je namreč po ministrovih besedah ustavna kategorija, »zanjo smo se odločili pred 30 leti in kot institucijo smo jo dolžni negovati in tudi vzdrževati«. Spomnil je, da je v času gospodarsko-finančne krize, ki se je začela leta 2009, največjo ceno plačal prav obrambni resor, »ki se je dobesedno razpolovil in od takrat nikoli več ustrezno popravil«.(Levica) je sicer v uvodu seje ocenil, da je zdravstveni sistem najbolj zaslužen, da je Slovenija v prvem valu obvladala epidemijo koronavirusa, kljub temu pa država ne najde denarja za nujno potrebne naložbe v njem. Namesto tega namerava država »po diktatu Nata za orožje zapraviti milijardne izdatke«, je dejal. Ob tem je spomnil na zakonski predlog vlade o zagotavljanju sredstev za investicije v SV, s katerim bi SV med letoma 2021 in 2026 namenili 780 milijonov evrov.Slednje se poslancem Levice zdi nesmiselno, zato predlagajo, da bi prioritete v državi obrnili ter namesto promociji vojaškega poklica in iskanju vojaškega kadra težo dali vlaganju v zdravstveno infrastrukturo, iskanju zdravnikov in spodbujanju ljudi, da se odločijo za zdravstvene poklice. Predlagajo tudi, da odbora sprejmeta sklep, da vlada odstopi od načrtovanih vlaganj v vojsko in zanje predviden denar raje nameni za naložbe v javni zdravstveni sistem. Predlagajo tudi sklep, da Slovenija odstopi od zaveze, da bo za obrambo postopno letno namenjala dva odstotka bruto domačega proizvoda.Tonin je v zvezi s predlaganimi sklepi dejal, da v vladi ne pristajajo na izbiro med zdravjem in varnostjo. »Skuša se namreč ustvarjati vtis, da medtem ko si bodo morali v zdravstvu trgati od ust, se bodo v vojski na drugi strani kopali v denarju. To ne drži,« je dejal. Pri tem je opozoril, da sta med ključnimi prioritetami vlade tako zdravje kot varnost.Glede očitkov Kordiša, da namerava vlada nameniti denar tudi za vojaško opremo, ki je Slovenija ne potrebuje, je odgovoril, da v vladi ne odkrivajo tople vode, pač pa le sledijo veljavnim dokumentom, ki so bili sprejeti že v preteklosti. Prav tako nabav ne narekuje Nato, kot to menijo v Levici, pač pa ta »samo preverja, ali smo uresničili tisto, za kar smo se sami odločili in obljubili«, je dejal.V dosedanji poslanski razpravi je(LMŠ) ocenil, da je razprava o tem, ali naj denar raje kot za obrambo namenimo za zdravstvo, neumestna. »Če rečemo, da smo za to, da vzamemo 780 milijonov vojski in jih namenimo zdravstvu, sem prepričan, da ta hip ne vemo, kaj bi jih dali, ker bi se v zdravstvu pobili glede tega,« je dejal. Prepričan je tudi, da omenjeni denar v zdravstvu že obstaja, le pravilno ga je treba razporediti.»Predlagatelj seje se je spravil na vojsko, pozabil pa je na to, da je SV nepogrešljiva pri izvajanju helikopterske nujne medicinske pomoči, helikopterskem reševanju, pomoči ob naravnih nesrečah in pa predvsem pri tem, da državljanom omogoča in predstavlja varnost. In zato ji je pač treba nameniti določena sredstva,« je dejala(SDS).