Minister Vizjak ustavil revizijo razvpitega kanala C0

Projekt gradnje povezovalnega kanala C0 v MOL je zaradi poteka trase po ljubljanskem vodonosniku razburjal laično in strokovno javnost, z njim se je ukvarjala tudi politika. Z neodvisno revizijo so na okoljskem ministrstvu pod vodstvom takratnega ministra Simona Zajca želeli razčistiti, ali je projekt potekal v skladu z vsemi predpisi in dovoljenji. Revizije zdaj ne bo, saj ministrstvo nima sredstev. Ponudbi za izdelavo revizije, prispeli na javno naročilo, sta bili sicer ocenjeni na okoli šest oziroma enajst tisoč evrov.Z recenzijo projektne dokumentacije kanala C0 so na okoljskem ministrstvu, ki ga je takrat vodil Simon Zajc, želeli ...