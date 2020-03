Prepoved gibanja med občinami v pripravi, Kacin poziva: Za dobro vseh nas ostanite doma

Upoštevajte, da manjše občine nimajo javnih servisov



Elektrika do maja cenejša, transport poteka nemoteno

Do 20. marca do 10. ure je bilo na NIJZ sporočenih 341 potrjenih primerov z novim koronavirusom. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



V Sloveniji potrjenih več kot 300 primerov

Minister za infrastrukturoje pojasnil ukrepe, ki so jih na resornem ministrstvu sprejeli v povezavi s koronavirusom. Poudaril je predvsem znižanje cen za električno energijo in dodal, da poskušajo storiti vse , da pomagajo slovenskim državljanom, ki so ostali v tujini.Uvodoma je sicer besedo povzel glavni vladni govornik v času krize. Zahvalil se je medijem, ki poročajo o tem, zakaj so potrebni strogi ukrepi v boju proti koronavirusu. Ukrepi, ki jih je napovedal minister za notranje zadeve, o tem, da bi prepovedali gibanje med posameznimi občinami, se še usklajujejo, je dejal Kacin.»Razmišljamo, pripravljamo ukrep, usklajujemo ga, a do njegovega sprejema je še kar nekaj dni. Ne okupirajte turističnih središč. Če bo gneča tam, nismo dosegli ničesar. Ta vikend je namenjen vam. Ostanite doma,« je pozval Kacin.Vse je pozval k odgovornosti in disciplini. Čeprav zunaj sije sonce, ne hodite na obalo, naj bo vikend miren. Uživajte, dokler lahko, je dodal Jelko Kacin. Je paob tem na družbenem omrežju twitter posvaril pred prenagljenimi ukrepi.»Če boste že omejili gibanje ljudi med občinami, upoštevajte, da manjše občine nimajo nekaterih osnovnih javnih servisov (ZD, Pošta, trgovina) in kako boste implementirali omejitev ter še, da že že sama napoved lahko sproži nepotrebne selitve po državi. Razum!«Minister za infrastrukturo je o ukrepih glede transporta dejal: »Manevrskega prostora ni veliko. Ukrepi se bodo sprostili takrat, ko bomo virus omejili ali pa imeli dovolj opreme, da bi potniški promet lahko sprostili. Brez zaščitnih mask tak promet ni mogoč, ker se bo virus širil naprej.« V petek so ustanovili koordinacijsko skupino za pomoč prevoznikom pri nemoteni dobavi nujno potrebnega blaga.​Odlok, ki ga je vlada sprejela včeraj, za 27 odstotkov znižuje ceno elektrike . Za 850.000 gospodinjstev bo od marca do vključno meseca maja strošek električne energije nižji. Zagotovil je pa, da je oskrba z energijo nemotena in da bo tako tudi v bodoče.Minister se je včeraj na Brniku tudi prepričal, da preverjanje zdravstvenega stanja potnikov poteka nemoteno in odgovorno. Transportni promet poteka nemoteno. Koridorji in konvoji za transport delujejo, če bo Hrvaška spuščala tovornjake čez mejo, jih bo tudi Slovenija iz Italije. Humanitarni leti se ne bodo prekinili, za vse državljane Slovenije ki so v tujini, poskušajo poskrbeti. Je pa minister pozval k potrpljenju, saj so razmere povsod težke in zahtevne.Do 20. marca do 10. ure je bilo na NIJZ sporočenih 341 potrjenih primerov z novim koronavirusom (SARS-CoV-2). Po epidemioloških podatkih, ki so jih prejeli do sedaj, obolele osebe prihajajo iz naslednjih statističnih regij: 114 iz osrednjeslovenske, 56 iz jugovzhodne Slovenije, 55 iz savinjske, 31 iz podravske, 23 iz gorenjske, 14 iz koroške, 12 iz primorsko-notranjske, 11 iz pomurske in obalno-kraške, pet iz goriške, dva iz zasavske in posavske regije.Pet obolelih je tujih državljanov. Epidemiološka obravnava potrjenih primerov je v teku. Med obolelimi je 166 žensk in 175 moških, ena oseba je umrla.