Minister za izobraževanje udeležen v prometni nesreči

Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je bil danes, po seji vlade, na kateri so med drugim razrešili direktorja Arhiva RS in imenovali dva nova državna sekretarja na zdravstvenem ministrstvu, udeležen v prometni nesreči.

Prometna nesreča se je zgodila po seji vlade, Rončević pa se je vozil v službenem avtomobilu.

Kot je minister zapisal na družbenem omrežju, v nesreči ni bil poškodovan. »Vse OK, že nadaljujemo z delom na reformi šolstva,« je zapisal. »Reforma bo. Nič nas ne bo ustavilo,« je po prometni nesreči še zapisal Rončević.

Kako se je nesreča zgodila, kdo jo je povzročil, kdo so morebitni drugi udeleženci v nesreči in v kakšnem stanju so ter kakšna škoda je nastala na službenem avtomobilu, minister ni pojasnil. Vprašanja smo naslovili na ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Odgovore bomo objavili, čim jih bomo prejeli.