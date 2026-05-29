Minister za izvajanje SDS-ove vizije zunanje politike

Predsednik vlade Janez Janša je imel na področju zunanjih in evropskih zadev sladke skrbi pri izbiri ministra, saj je imel na voljo nekaj kvalitetnih imen. Za ministrico za zunanje zadeve se je omenjala Romana Tomc, profiliran obraz relativne zmernosti stranke SDS.

Podpredsednica politične skupine Evropske ljudske stranke v evropskem parlamentu gradi proevropsko vizijo zunanje politike na osnovi konservativnih stališč. Drugi kandidat je bil slovenski veleposlanik v Zagrebu Gašper Dovžan, sicer lojalni kader stranke SDS, ki je v času prejšnje vlade opravljal funkcijo državnega sekretarja na ministrstvu za zunanje zadeve v času ministrovanja Anžeta Logarja.