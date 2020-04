Pozitivnih še 43 oseb, v petek umrla dva bolnika

Rast okužb do 2. aprila

V petek so v Sloveniji opravili 1188 testiranjih. Potrjenih je 43 potrjenih novih okužb s covidom-19, umrli sta dva pacienta. Kot je v uvodu današnje novinarske konference izpostavil uradni govorec vlade za covid-19, se je število hospitaliziranih bolnikov in bolnikov v intenzivni negi v petek nekoliko povečalo. Glede na podatke vlade so včeraj iz bolnišnice odpustili 10 bolnikov.Vlada je v petek sicer pričela z drugim paketom ukrepov za boj proti koronavirusu. Oblikovali so štiri delovne skupine (gospodarstvo in kmetijstvo, finance, delo ter šolstvo in socialne zadeve, četrta skupina je ustanovljena za predloge opozicije in nevladnih organizacij).Minister za javno upravoje povedal, da naj v času epidemije državljani uporabljamo portal e-uprava. Prijavljeno stalno in začasno prebivališče ne pomeni, da lahko ljudje prosto migrirajo med posameznimi občinami, glede tega je bilo v začetku tedna namreč kup vprašanj in zadreg.V javni upravi so pripravili nekaj rešitev za boj proti epidemiji. Za tiste, ki so v teh dneh najbolj obremenjeni in izpostavljeni nevarnosti, so uvedli dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve v času koronavirusa. Sredstva za izplačilo dodatka bo dal proračun RS. Višino dodatka bo določil predstojnik glede na obremenjenost delavca. Minister je podal primer: »Posamezni uradniki ministrstva so v zadnjih dneh zelo obremenjeni, ko se trudijo domov pripeljati državljane Slovenije. Vsi se najbrž strinjamo, da si zaslužijo dodatek. Dodatek bo prišel ob marčevski ali najkasneje aprilski plači.«V času epidemije upravne enote delajo nemoteno. Če bo prišlo do pomanjkanja kadra, bodo ljudi prerazporedili, je pojasnil minister za javno upravo.Do 2. aprila do 24. ure so po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) sicer opravili 25.921 testiranj, od tega je bilo 948 pozitivnih testov . Po epidemioloških podatkih je bilo s četrtkom pozitivnih na koronavirus 934 oseb. Pri nekaterih osebah je bil test opravljen večkrat, tri osebe pa so testiranje opravile v tujini. Šest obolelih je tujih državljanov. Med obolelimi je 495 žensk in 439 moških, od tega 128 zaposlenih v zdravstvu, 177 oskrbovancev in 35 zaposlenih v domovih za ostarele.Največje žarišče okužbe ostajajo prav omenjeni. Število okuženih z novim koronavirusom v domu starejših občanov (DSO) Ljutomer se je povečalo za enega varovanca in enega zaposlenega. Skupno jih je 43, njihovo stanje je stabilno. Pri sedmih od 29 okuženih stanovalcev v izolaciji v Dolgi vasi ni bolezenskih znakov.Kot je po poročanju STA sporočil direktor DSO Ljutomer, je počutje stanovalcev in zaposlenih stabilno, izvajajo pa vse ukrepe v skladu z navodili strokovne koordinacijske skupine.