Sodelujoči v nacionalni raziskavi bodo čez pol leta ponovno testirani

V ponedeljek je bilo ob 683 testiranjih potrjenih šest novih okužb z novim koronavirusom, tri osebe so zaradi covida-19 umrle. Število smrtnih žrtev po svetu je preseglo dvesto tisoč, število okužb pa tri milijone, je dejal vladni govorec, ki meni, da je vrhunec pandemije v številnih državah že mimo. Kacin meni, da je bila Slovenija v boju s koronavirusom uspešna in zato lahko počasi prične s sproščanjem omejitev. Določenih sprostitev ali datumov Kacin ni omenjal.Član svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravjeje dejal, da je 1330 oseb podalo privoljenje za sodelovanje v nacionalni raziskavi o razširjenosti koronavirusa. Do danes je bilo odvzetih že več kot 1200 vzorcev. Rok za odvzem vzorcev bo podaljšan do konca meseca, v upanju, da bo na raziskavo pristalo več povabljencev. Prvi rezultati raziskave bodo znani že konec tedna, obljublja Petrovec in poudarja, da odvzeto število vzorcev ni bilo premajhno. Kljub majhnemu številu sodelujočih, novih ljudi k raziskavi ne bodo povabili. Sodelujoči v raziskavi bodo ponovno testirani čez pol leta, s čimer bo vidno, kolikšen delež se je okužil v tem času. Do sedaj sta bili v študiji odkrita dva aktivna primera okužbe. Petrovec meni, da bomo s študijo pridobili štirikrat boljše podatke, kot jih je s svojo študijo pridobila Avstrija. Stroški raziskave še niso znani.Minister za kulturoi meni, da zaradi odstopa ministrstva od obljubljenega financiranja lani izbranih medijskih projektov in zaradi s koronavirusom povezane krize, nobenemu mediju ne grozi propad. Trditve o nasprotnem je označil za pretirane.