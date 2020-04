FOTO:V sredo 33 pozitivnih na koronavirus, umrle so tri osebe

Jelko Kacin o tem, zakaj ne sporočajo starosti umrlih



»Podatkov o starosti umrlih ne sporočam, razen ko imam jasno informacijo o tem, za koga in kje je šlo. Na intenzivni negi nam umre malo ljudi. Velika večina umrlih je visoke starosti, pri veliki večini gre za več bolezni, dolgotrajna stanja, mnogi od teh pacientov so nepokretni in dementni.«

Število smrtnih žrtev zaradi okužbe s koronavirusom narašča. Včeraj so v Sloveniji umrli trije ljudje, je na tiskovni konferenci povedal uradni vladni govorec. Skupaj je bilo od začetka epidemije sicer testiranih 31.813 oseb. Včeraj je bilo na koronavirus pozitivnih 33 oseb, skupno število je tako 1024.V bolnišnicah je zdaj skupaj hospitaliziranih 108 bolnikov, na intenzivni negi jih je 34. Skupno število žrtev koronavirusa je zdaj 43. Vsi umrli s covidom-19 v ljubljanskem UKC so bili starejši od 60 let in s pridruženimi drugimi boleznimi.Kacin je odgovoril na novinarsko vprašanje, ali lahko že v aprilu pričakujemo prenehanje prepovedi javnega prevoza in prehoda med posameznimi občinami.»Vlada se pripravlja na torek po velikonočnem ponedeljku, takrat bomo ocenili, ali je trend upadanja števila novih bolnikov zadosten argument, da lahko sprostimo nekatere gospodarske dejavnosti. Katere bi bile prve na vrsti, je povedal že včeraj minister za gospodarstvo. Omenil je vulkanizerje, avtopralnice, trgovine z gradbenim materialom, servisne dejavnosti, zlasti servisiranje bele in druge tehnike. O tem teče razprava.«Glede javnega prevoza je Kacin je dejal, da tudi o tem tečejo poglobljene razprave. A točnega datuma še ni mogoče dati. Zagotovo bo mobilnost med posameznimi občinami omejena vsaj še do konca prihodnjega tedna.Aktualno stanje na področju epidemije koronavirusa sta predstavili dve nevladni organizaciji, in sicer Rdeči križ ter Karitas. Govorca bosta generalni tajnik Slovenske karitasin generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije. Oba govorca sta se tudi udeležila včerajšnjega posveta nevladnih organizacij, katerega rdeča nit je bila solidarnost.Peter Tomažič je strnil aktivnosti v času epidemije. »V tem času nihče ne sme biti sam, vsi morajo imeti možnost, da so z nekom v stiku. Ljudem pomagamo do osnovnih življenjskih potrebščin. V treh tednih smo več kot 15.000 gospodinjstev oskrbeli z najnujnejšim, hrano in higienskimi pripomočki,« je povedal tajnik Slovenske karitas.Razdelili so 270 ton hrane, pomagali s položnicami za 53.000 evrov. Osnovne hrane je dovolj, potrebujejo pa dodatno hrano za gospodinjstva, prav tako so potrebna denarna sredstva za plačilo položnic, je še dodal Tomažič.»Pomembno je, da smo v tem času vsi stopili skupaj. Rešimo in odpravimo lahko marsikaj nujnega, to gre skupaj z osebno odgovornostjo, strpnostjo. Skupaj lahko premagamo to resno težavo, ki nas trenutno pesti,« je še poudaril generalni tajnik Slovenske karitas.V času epidemije je za pomoč zaprosilo še dodatnih tisoč ljudi, pa je poudarila Cvetka Tomin z Rdečega križa Slovenije. Na terenu je vsak dan več kot 950 prostovoljcev.»Sodelujemo pri sestavljanju in dostavi prehranskih in higienskih paketov, zdravil, nudenju psihosocialne podpore, borimo se proti stigmi. Skrbimo pa tudi s preskrbo s krvjo, še vedno smo samozadostni, kar je zelo pomemben podatek,« je dodala generalna sekretarka. Medtem še naprej narašča število obolelih s covidom-19 v domovih za starostnike , v torek je bilo okuženih že 225 oskrbovancev in 72 zaposlenih. Domovi ponavljajo opozorila, da so na robu zmogljivosti. Do 7. aprila do 24. ure je bilo sicer opravljenih 30.669 testiranj , od tega so bili 1103 testi pozitivni. Po epidemioloških podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so jih prejeli do zdaj, gre za 1091 okuženih oseb. Pri nekaterih osebah je bil test opravljen večkrat, tri osebe pa so testiranje opravile v tujini.