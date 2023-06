Bojan Zalar: Morda me mediji napačno razumevajo, da branim kliniko in nekaj prikrivam

Zaradi očitkov, da se je na Psihiatrični kliniki Ljubljana (UPKL) zvrstila vrsta hudih nasilnih ravnanj nad pacienti in da so odgovorni premalo hitro in odločno ukrepali, bodo danes svoje videnje dogodkov predstavili tisti, ki jih očitki zadevajo in so odgovorni za zakonito delovanje omenjene ustanove.

Direktor Klinike Bojan Zalar je med drugim povedal tudi, kaj so mu med pogovori o domnevnem nasilju zaupali tam zaposleni. Zalar je v uvodu dejal, da je nenavadno, da je takšna vsebina eskalirala zdaj, pa čeprav so že pred časom praznovali 130-letnico. »V celotni zgodovini se niti en tak dogodek ni pojavil. Pojavil se je zdaj, pa ne vem, ali je zdaj toliko nekega tvornega ozadja, resnicoljubnega ozadja za vsem tem, kar je eskaliralo,« je dodal.

In še: »Morda me napačno razumevajo mediji, da branim kliniko in da nekaj prekrivam.« Ozadje, ki se je razplamtelo, po njegovem nima ne ušes ne oči, a vztraja. S samimi izvori tega pa se po njegovem srečujejo že dlje časa. »Lahko me zamenjajo, lahko zamenjajo tudi vlado, to so samo formalizmi,« je dejal. Zdi se mu, da njihovih argumentov nihče ne upošteva, pa čeprav so na trdnih tleh.

Strokovna direktorica Klinike Blanka Kores Plesničar je pojasnila, da vse nasilne dogodke vestno beležijo. V zadnjih štirih letih so imeli 150 primerov fizičnega nasilja in v povprečju tudi 150 primerov verbalnega nasilja. Večina primerov nasilja je bilo uperjenih proti osebju, zaradi napadov in poškodb, ki pri tem nastanejo, pa imajo vsako leto v povprečju deset ljudi, ki so bolniško odsotni.

Nataša Mikez je predstavila potek sprejemanja pacientov proti njihovi volji. »Ko pacienta fizično oviramo na postelji, smo mi tisti, ki moramo poskrbeti za njegove temeljne življenjske aktivnosti 24 ur na dan, in smo mi tisti, ki smo njegov zaupnik in skrbimo zanj in smo njegov glas, ko ne zmore povedati. Glede obtožb s strani anonimk pa: v timu je zaposlenih skoraj 40 članov osebja, kjer bi se vedno nekdo oglasil, če bi se dogajale kakršnekoli nepravilnosti ali kakršnokoli agresivno vedenje, usmerjeno proti pacientu. In bi se v tem delu po njenih besedah vedno pokazalo, da nekdo morda ni ustrezen ali da neustrezno odreagira na določene stvari.«

Doc. dr. Jurij Bon je bil v 20 letih, kolikor dela v različnih bolnišnicah, vedno priča, kako je kolektiv na oddelku vedno izločil koga, ki bi kazal tendence nagnjena k nasilju. Pogosto se te tendence po njegovem pokažejo že v postopku sprejemanja na delovno mesto in v poskusni dobi. »Te obtožbe so zato zame in kolektiv zdravnikov tukaj zelo težke. Ker si nam je težko predstavljati, da ob vsem, kar počnemo, in tudi ob vsej tej toleranci do nasilja pacienta, ker vemo, da je bolan, in ne ve, kaj počne, si težko predstavljamo, da bi sistematično zlorabljali paciente in da bi to počeli v skupinah. In ne da bi izvajali samo fizične zlorabe, ampak da nam očitajo že spolne. To je nekaj, kar je za nas popolnoma nerazumljivo, zakaj so se take obtožbe pojavile v medijih.«

Psihiater Damijan Perne je v nadaljevanju prebral čustven dopis vseh zaposlenih v bolnišnici. Med drugim so zapisali, da imajo ničelno toleranco do nasilja in da za zaposlene, ki bi bili nasilni, v njihovi ustanovi ni prostora. »Vsako pritožbo obravnavamo zelo resno,« je še dodal Perne. Kolikor si je pogledal pričanja pacientov, pa ti govorijo o mrežnicah, ki jih že 30 let ni v psihiatriji.

Bojan Zalar, direktor Psihiatrične klinike Ljubljana, meni, da je zgodba o nasilju konstrukt in da zaposleni pri njih delo opravljajo strokovno. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Bojan Zalar pravi, da so odprti za vse nadzore, a naj jim dajo prave nadzore, ne megle oziroma ugibanj v smislu, mogoče pa nekaj je. »Nadzor je bil iz organizacijskega vidika dober, vsebine pa ni,« je bil kritičen do opravljenega izrednega nadzora Zbornice-Zveze.

Direktor je opravil 16 pogovorov z zaposlenimi vodilnimi in tehniki. Na teh pogovorih je bila prisotna tudi vodja pravne službe in strokovna direktorica, zaposlene pa so vprašali, ali so videli kakšno nasilje.

Na tiskovno konferenco ni prišla pomočnica direktorice zdravstvene nege, in direktor je pojasnil, da je v zadnjem letu in pol izjemno veliko odsotna.

Kot je za 24 ur še pojasnil direktor Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Aleš Šabeder, na ministrstvu za zdravje obsojajo vsakršno obliko nasilja nad pacienti. »Na ministrstvu se ukvarjamo s to zadevo od lanske jeseni, sprejeli smo kar nekaj ukrepov, uvedli smo sistemski nadzor, Zbornica zdravstvene in babiške nege je opravila zdravstveni nadzor,« je pojasnil. Dodal je, da vršijo vse možne ukrepe in vse, kar je v zvezi z njihovimi pristojnostmi.

Kakšni so pa ukrepi za prihodnost? »Izvedli bomo sistemski nadzor na kliniki, zadevo smo naznanili tudi policiji in podali kazensko ovadbo proti neznanemu storilcu, kar se pa tiče kadrovskih ukrepov, so odvisni so od tega, kaj bodo pokazali postopki, ki trenutno tečejo.«