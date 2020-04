FOTO:V Sloveniji 13 novih okužb, 4 ljudje umrli

Dnevno dogajanje lahko spremljate: TUKAJ

Vlada je sporočila, da so včeraj odkrili 13 novih okuženih s koronavirusom, štirje ljudje so zaradi bolezni covid-19 umrli. Vseh okužb v Sloveniji je sedaj 1317.Skupno so v petek opravili 1250 testov, vlada pa je še sporočila, da je trenutno v bolnišnici 93 obolelih, od tega 27 na intenzivni negi. Včeraj so iz bolnišnice odpustili osem ljudi.Aktualno dogajanje so predstavili ministrica za izobraževanje, znanost in šport, minister za infrastrukturoter vladni govorec. Vse izjave si lahko ogledate v video posnetku.Ministrica za izobraževanje je s sklepom , ki prilagaja pravila glede ocenjevanja v osnovnih šolah v obdobju koronavirusa, odpovedala nacionalna preverjanja znanja. To se je zgodilo prvič po dvajsetih letih od njihove uveljavitve.»Uspešno smo vzpostavili izobraževanja na daljavo in sproti ga še dopolnjujemo,« je rekla. »Šolsko leto bomo pravočasno pripeljali do konca.«Dolgo pričakovana priporočila učiteljem za ocenjevanje, ki jih je pripravila širša delovna skupina pod okriljem zavoda za šolstvo, pa dajejo slutiti, da nizkih ocen letos ne bo.»Učenec mora imeti možnost, da negativno oceno do konca šolskega leta najmanj enkrat popravlja,« je pristavila ministrica. »Učitelji naj upoštevajo pri končni oceni znanje do 16. marca, zraven pa naj upoštevajo tudi napredek v kasnejšem času.«Zraven je še poudarila, da naj bi se dijaki 4. letnikov po prvomajskih praznikih lahko predčasno vrnili v šole za priprave na maturo.Ministerje sicer že včeraj potrdil , da bodo prihodnji teden spet opravljali tehnične preglede. Odlok bo pričel veljati v ponedeljek. Pred dnevi je sicer vlada z odlokom veljavnost tehničnih pregledov podaljšala do 19. junija.»Vsi zdravstvena priporočila morajo biti upoštevana med tehničnim pregledom,« je povedal minister. »Če stranka kaže bolezenske znake, ga morajo na tehničnem pregledu takoj poslati domov. Za razkužila mora poskrbeti skrbnik storitve, plačilo pa naj bo brezstično. Delavci morajo poskrbeti za čistočo avtomobila; kljuke, menjalnika, volana ... Stranke morajo počakati na prostem.«Tako bo v Sloveniji mogoča prodaja tudi rabljenih avtomobilov. Na to so opozarjali pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Gospodarski zbornici Slovenije in Trgovinski zbornici Slovenije, ki so obenem podprli zadnjo odločitev vlade za odprtje servisov, vulkanizerjev in prodajnih salonov.»Pri nadaljnjih ukrepov se ne smemo prenagliti, čeprav nam gre zelo dobro,« je še pristavil minister. »Ne smemo podreti tega, kar smo storili do sedaj. Če bo stroka ocenila, da lahko sprostimo še kakšen ukrep, ga bomo z veseljem.«