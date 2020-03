Minister Gantar: Novi koronavirus je zahteval drugo življenje pri nas

Druga smrtna žrtev koronavirusa v Sloveniji



Okužbo z novim koronavirusom so danes do 14. ure potrdili pri 414 osebah v Sloveniji, kar je 31 več kot v soboto. Po podatkih s spletnih strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), so do zdaj opravili 13.098 testiranj.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. FOTO: Blaž Samec

Minister za zdravjeter minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostista na novinarski konferenci govorila o strokovni in medicinski pomoči ter organizaciji dela v domovih za starejše občane v času epidemije koronavirusa.Kot je na novinarski konferenci dejal minister za zdravje Gantar, je danes zaradi koronavirusa v Sloveniji umrl drugi človek. Življenje je izgubila oseba v starosti okoli 90 let, ki je imela tudi druge bolezni.Zaradi covida-19 je v Sloveniji hospitaliziranih 55 oseb, 10 bolnikov je v intenzivni negi. V zadnjem času so podpisali 180 odločb za karanteno. Gantar je govoril tudi o razdeljevanju zaščitne opreme. Ker te, kot je poudaril, primanjkuje, je ključno, da je ustrezno razdeljena. Na podlagi podatkov o številu hospitaliziranih, okuženih in obolelih, ki jih od pristojnih ustanov (bolnišnic, zdravstvenih domov) zbere ministrstvo za zdravje, opremo razdeljuje ministrstvo za obrambo.Za ministrom Gantarjem je spregovoril še minister Cigler Kralj, ki je povedal, da bo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skrbelo za prerazporejanje kadrov v primeru, če bodo ključni kadri zboleli. Vsem izvajalcem institucionalnega varstva (domovom, varstveno-delovnim centrom) bodo omogočili izobraževanje o pravilni uporabi zaščitne opreme. Med drugim je obvestil še, da bodo oskrbovancem v domovih za starejše mobilne ekipe brise jemale kar tam.Minister Gantar je pred popoldansko izjavo za medije v sporočilu za javnost med množico ukrepov navedel tudi posebno pozornost varovancem v domovih za starejše. Znano je, da se je med prvimi virus razširil v domu starejših občanov Metlika, zato je posebna delovna skupina, ki jo usklajuje ministrstvo za zdravje, sprejela ukrepe v zvezi z obvladovanjem širjenja okužb, zagotavljanjem kakovostne zdravstvene nege in oskrbe za uporabnike ter podpore zaposlenim.