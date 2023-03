Ministra za zdravje zapustila še prva piarovka

Vodja službe za odnose z javnostjo mag. Andreja Čmaj Fakin je ob svojem prihodu na ministrstvo za zdravje junija lani izpostavila vlogo ministrstva pri vračanju zaupanja pri ljudeh v odnosu do zdravstva. To bo po njenih besedah potekalo predvsem s pozitivnim in strokovnim piarom ter pravočasno in dvosmerno komunikacijo, tudi v sodelovanju z drugimi deležniki na področju zdravstva v Sloveniji.

Še preden bi ji našteto morda lahko uspelo, se je kot kar nekaj njenih sodelavcev pred njo odločila za odhod. Tega za zdaj ne želi komentirati, morda bo to storila, kot je dejala, v prihodnjih dneh. Potrdila je zgolj, da je ministru Danijelu Bešiču Loredanu ustno ponudila odstop in da je zdaj uradno na dopustu.

Med njima z ministrom je menda prišlo do kratkega stika, očitali naj bi ji, da ni obvladovala medijev. A to so le govorice. Več bomo vedeli, ko in če bo kdo od vpletenih spregovoril. Je pa dejstvo, da z delom prve piarovke niso bili zadovoljni nekateri novinarji, češ da je bila neodzivnost glede odgovarjanja na vprašanja precejšnja.

Kljub odhodu Čmaj Fakinove delo poteka normalno, saj v službi za odnose z javnostjo ostajata še svetovalca Nina Stojkovič in Matevž Polajnar. Jutri ob 12.30 bodo na ministrstvu za zdravje na novinarski konferenci predstavili predloga zakona o zdravstvenem informacijskem sistemu in zakona za strukturno prenovo ZZZS, ki sta prva koraka k prenovi zdravstvenega sistema.