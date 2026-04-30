    Slovenija

    Obris prihajajoče vlade: kdo so morebitni ministri in ministrice?

    Največ resorjev – sedem – bi v morebitni novi vladi pripadlo SDS, koalicijskemu trojčku NSi, SLS in Fokus štiri do pet, Demokratom pa trije.
    Janez Janša. FOTO: Jože Suhadolnik
    Janez Janša. FOTO: Jože Suhadolnik
    R. I.
    30. 4. 2026 | 09:14
    30. 4. 2026 | 09:32
    4:58
    A+A-

    Potem ko je državni zbor včeraj potrdil spremembo zakona o vladi, ki po predlogu SDS število ministrstev s sedanjih 19 krči na 14, se že pojavljajo ugibanja in krožijo imena možnih kandidatov za ministre. Prvak SDS Janez Janša je včeraj za Planet TV sicer dejal, da se »prvi formalni okviri racionalne vlade« šele kažejo.

    Glede na zahtevne razmere se bodo v oblikovanje vlade spustili, če bodo »ugotovili, da imajo ustrezno opremo za gašenje požara«. Šibke vlade ne bodo sestavljali, je zatrdil. Janša bo sicer v teh dneh NSi in partnerjem, Demokratom in Resnici poslal izhodišča koalicijske pogodbe. 

    Predsednik Resnice Zoran Stevanović je izključil vstop stranke v Janševo koalicijo, prav tako ne nameravajo sodelovati v pogovorih ali podpisati sporazuma s SDS. Kljub temu bodo izhodišča koalicijske pogodbe pripravljeni preučiti. Janša je ob tem dejal, da ni nič narobe, če se kdo z dokumentom seznani, tudi če se nato ne odloči za sodelovanje.

    SDS sedem resorjev

    Kot poroča N1, bi po dosedanjih informacijah največ resorjev, okoli sedem, v morebitni novi vladi pripadlo SDS, koalicijskemu trojčku NSi, SLS in Fokus štiri do pet, Demokratom pa trije.

    Demokrati naj bi prevzeli gospodarstvo, zdravje in kulturo. Gospodarski resor povezujejo z Anžetom Logarjem, ki je že izkazal interes, čeprav bi ga čakalo zahtevno usklajevanje s sindikati. Za zdravje ostaja v igri Tadej Ostrc, kljub prejšnjim dvomom, medtem ko se pri kulturi omenja več imen, med drugim Eva Irgl in Aleš Novak, pri čemer naj bi imel slednji več podpore dela desnice.

    Gospodarski resor povezujejo z Anžetom Logarjem, ki je že izkazal interes. FOTO: Dejan Javornik 
    Gospodarski resor povezujejo z Anžetom Logarjem, ki je že izkazal interes. FOTO: Dejan Javornik 

    Pri NSi in partnerjih je razdelitev manj določena. Najbolj verjeten kandidat za resor infrastrukture in energetike je Jernej Vrtovec, v vlado naj bi se vrnil tudi Janez Cigler Kralj, za katerega ni povsem jasno, ali bi prevzel socialo, demografijo ali kak drug resor.

    NSi naj bi ciljala še na obrambo, kjer se omenjajo Matej Tonin, Valentin Hajdinjak in Janez Žakelj,  ter morda kmetijstvo, za katero pa interes kaže tudi SDS. Odprto ostaja, ali bosta SLS in Fokus dobila lastne resorje; pri SLS se kot možna kandidatka omenja Tina Bregant, tudi za zdravje ali izobraževanje.

    SDS naj bi poleg največjega deleža resorjev obdržala ključne funkcije. Finance naj bi znova vodil Andrej Šircelj, pomembno vlogo naj bi imel tudi Zvonko Černač, kot navaja N1, je kandidat za kohezijo, regionalni razvoj ali okolje. Pri notranjem resorju, ki naj bi se združil z javno upravo, ostaja odprto vprašanje vrnitve Aleša Hojsa, tudi zaradi politične občutljivosti. Zunanjo politiko naj bi prevzel diplomat Tone Kajzer.

    Dodatno negotovost prinašata še možna reorganizacija ministrstev, na primer združevanje resorjev, ter razmeroma ozek kadrovski bazen, zlasti v SDS, kar pomeni, da končna razdelitev in imena še niso dokončno usklajeni.

    Ustanovna seja državnega zbora. FOTO: Blaž Samec
    Ustanovna seja državnega zbora. FOTO: Blaž Samec

    Vlado bo sestavljalo 14 ministrstev

    Po spremembi zakona o vladi, ki so jo predlagali poslanci SDS, bo ta sestavljena iz 14 ministrstev. Področje dela se bo preselilo pod ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport, oblikovalo se bo ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve, doslej ločena izobraževalno-znanstvena področja se združujejo v ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino, v skupno ministrstvo se združujeta tudi področje notranjih zadev in javna uprava.

    V vladi bodo še ministrstva za finance, za infrastrukturo in energetiko, za zdravje, za okolje in prostor, za pravosodje, za kmetijstvo, za kulturo, za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, za obrambo ter za zunanje in evropske zadeve.

    Po novem zakonu se ohranja minister brez resorja, pristojen za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Prav tako se ohranja zakonska določba, po kateri ima lahko vlada ob omenjenem še največ dva ministra brez resorja, ki pomagata predsedniku vlade pri usklajevanju dela in opravljanju njegove funkcije v okviru danih pooblastil.

