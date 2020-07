V Avstraliji zaradi rekordnega števila okuženih novi ukrepi

V ZDA več kot 68.000 novih okužb

FOTO: Leon Vidic/Delo

V ZDA so v zadnjem dnevu zabeležili 68.524 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je še 961 bolnikov s covidom-19, kažejo podatki ameriške univerze Johnsa Hopkinsa. V državi v zadnjem času beležijo porast okužb predvsem na jugu države, od Floride do Kalifornije. V Mehiki so zabeležili še 915 smrtnih žrtev te bolezni, s čimer je skupno število preseglo 40.000. V Braziliji, ki je po ZDA druga najhuje prizadeta država v pandemiji, so v zadnjih 24 urah potrdili še 41.008 primerov okužbe z novim koronavirusom, s čimer je skupno število okužb naraslo na 2.159.970. Umrlo je še 1367 bolnikov s covidom-19, skupaj 81.487, kažejo podatki brazilskega zdravstvenega ministrstva. STAAvstralija je danes potrdila 501 novo okužbo z novim koronavirusom, kar je največ doslej. Večino novih okužb na dnevni ravni so potrdili v zvezni državi Viktorija. Nekaj novih okužb so potrdili tudi v sosednjem Novem Južnem Walesu. Avstralija je pred tem največ novih dnevnih okužb potrdila 28. marca, in sicer 459. Nato se je zdelo, da je državi uspelo zajeziti epidemijo, čemur je sledilo rahljanje ukrepov za zajezitev širjenja okužb. Nove rekordne številke dnevnih okužb so v deželi tam spodaj zabeležili skoraj štiri mesece po tistem, ko naj bi država dosegla vrh epidemije covida-19.Ministrski predsednik Viktorijeje danes sporočil, da so v zadnjih 24 urah v tej zvezni državi potrdili rekordnih 484 novih okužb z novim koronavirusom, zaradi covida-19 sta umrla dva bolnika. Največ novih okužb je v Melbournu. Drugo največje avstralsko mesto je sicer že skoraj dva tedna v karanteni. Ta naj bi trajala šest tednov. Oblasti ukrepe še zaostrujejo. Od polnoči dalje bo tako v veljavi tudi obvezna nošnja zaščitnih mask na prostem. V Avstraliji s približno 25 milijoni prebivalci so doslej potrdili skoraj 13.000 okužb z novim koronavirusom. Zaradi covida-19 je umrlo 128 bolnikov. STAVlada se bo danes po napovedih sestala na delovnem posvetu na Brdu pri Kranju. Glavna tema pogovorov bo vprašanje, kako čim bolj učinkovito počrpati milijarde evrov, ki bodo Sloveniji na voljo v okviru ta teden dogovorjenega svežnja za okrevanje EU po koronski krizi. Ministri naj bi tako zagnali tudi pripravo nacionalnega programa za okrevanje.Sveženj vključuje proračun unije za obdobje 2021-2027 v vrednosti 1074 milijard evrov in novi sklad za okrevanje v vrednosti 750 milijard evrov. To naj bi bil evropski Marshallov načrt za spoprijem s koronsko recesijo.Slovenija lahko iz celotnega svežnja računa na 10,5 milijarde evrov, od tega na 6,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev. Uresničila je vse bistvene pogajalske cilje in ostaja neto prejemnica evropskih sredstev tudi v obdobju 2021-2027, je v torek poudaril premierJe pa ob tem izpostavil, da je imela Slovenija doslej kot država po uspešnih pogajanjih vselej težave pri črpanju sredstev EU. Velikokrat je namreč črpanje okrepila šele proti koncu sedemletnega obdobja, zatikalo se je predvsem pri večjih kohezijskih projektih. STAEpidemija covida-19 je osrednji slovenski bolnišnici dodobra oklestila obseg izvajanja zdravstvenih storitev. Kolikšen bo celoten izpad programa, v minulih tednih v UKC Ljubljana še niso mogli napovedati, a kot je ocenil generalni direktor, ga na nekaterih področjih v letošnjem letu ne bo mogoče realizirati v celoti. Ob tem računa na razvoj novih zdravstvenih storitev, telemedicino in okrepljeno sodelovanje med vsemi nivoji zdravstva. V primerjavi z lanskim obdobjem je od januarja do aprila odpadlo približno 5000 operacij, 71.000 ambulantnih pregledov, 1000 preiskav magnetne resonance in okoli 1200 preiskav CT. Program sicer poskušajo nadoknaditi z dodatnimi ambulantami ob vikendih, a vse to predstavlja dodaten strošek za zavod. Poklukar zato opozarja, da bi bilo treba ponovno ovrednotiti cene zdravstvenih storitev.Samo v marcu in aprilu je v ljubljanskem UKC odpadlo za skoraj 20 milijonov evrov delovnega programa. V maju, ko je bolnišnica ponovno začela delovati normalno, so opravili za 1,8 milijona evrov manj programa. Do konca maja pa so okoli 11,5 milijona evrov znašali stroški naročil zaradi epidemije covida-19. Zaradi epidemije je UKC Ljubljana v marcu in aprilu zaposlenim izplačal 14,6 milijona evrov dodatka za delo v tveganih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve. Strošek dodatkov je UKC že dobil v celoti povrnjen iz proračuna v maju. STA