Vlada je sprejela sklep po katerem NIJZ posreduje podatke policiji

Izjava za medije na daljavo o aktualnem dogajanju v zvezi z novim koronavirusom, na kateri bodo sodelovali minister za delo, ministrica za pravosodje, minister za okoljein vladni govorecVlada je sprejela sklep po katerem NIJZ posreduje podatke policiji, je povedal vladni govorec. Vlada je včeraj sprejela več kot 39 milijonov vreden sveženj sredstev za javni sektor, zlasti zdravstvo. Izdan je tudi odlok, ki omejuje prodajo zdravil in razkužil, v lekarnah bo mogoče brez recepta kupiti le še po en paket zdravil. Na Evropski ravni že od včeraj poteka razprava o usklajenem rahljanju ukrepov. Danes se je bo udeležil tudi premier, je dejal Kacin.Minister za delo​​, družino, socialne zadeve in enake možnostije dejal, da je že prvi paket ukrepov zajel približno milijon ljudi. Z dopolnitvami dodajajo še 220 tisoč ljudi in odpravljajo napake in nejasnosti prvega zakonskega svežnja. Začasno denarno nadomestilo za ljudi, ki so izgubili službo med epidemijo bo namenjeno tistim, ki se jim je iztekla pogodba za določen čas ali iz drugega razloga niso upravičeni do nadomestila. Nadomestilo bo znašalo le približno 400 evrov neto mesečno. Cigler Kralj meni, da bo do tega upravičeno verjetno okoli 2500 ljudi. Poudarja tudi, da lahko brezposelni in delavci na čakanju s sezonskim delom na kmetijah zaslužijo do 400 evrov mesečno, brez, da bi jim zaradi tega zmanjševali ostale socialne transferje.​Delodajalci bodo upravičeni do pomoči, če jim bo prihodek v letu 2020 padel za 10, ne za 20 odstotkov, kot je bilo mišljeno sprva. Nadomestila plače bodo lahko koristila tudi društva in podjetja, ki pomagajo invalidom. Mesečni krizni dodatek za zaposlene v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih bo lahko prejelo 12.000 delavcev, od tega 6.000 invalidov.Enkratni solidarnostni dodatek bodo poleg upokojencev upravičeni tudi prejemniki poklicnih pokojnin nižjih od 700 evrov, izredni študenti, veterani vojne za Slovenijo, trajno nezaposljivi invalidi in nekatere druge ranljive skupine. Pavšalni dodatek 30 evrov na otroka bodo prejele družine, ki dobivajo otroški dodatek. Cigler Kralj upa, da s temi dopolnitvami kažejo posluh za stiske ljudi in da pomagajo slovenskemu gospodarstvu. Razširili so tdui krog upravičencev do oprostitve plačila prispevkov za vsa obvezna zavarovanja tudi na tiste samozaposlene, družbenike, kmete ali verske uslužbence, ki so do polnega zavarovalnega časa vključeni tudi na drugih podlagah.Cigler Kralj zagotavlja, da bo vlada imenovala člane v Ekonomsko-socialni svet in ponovno omogočila socialni dialog še ta mesec.