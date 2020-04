Ministri o aktualnem dogajanju v zvezi s koronavirusom

Solidarnostni dodatek za starejše

Počivalšek upa, da do odpuščanj v Gorenju ne bo prišlo

Vladni govorecporoča, da bo evropska komisija pripravila predlog sklada za ukrepanje, obseg sredstvo bo rekorden, zagotavlja, ni pa še znano ali bodo sredstva na voljo v obliki posojil ali kot nepovratna.Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec zagotavlja, da bodo številni proizvajalci živil, zlasti na področju govejega mesa in vina, dobili dodatna sredstva. Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov bodo dobili vsi kmeti in kmetice starejši od 65 let. Ministrstvo bo dvignilo stopnjo podporo za investicije širšemu krogu prosilcev na 90 odstotkov. Pomoč, tudi pri tem, kako zaprositi za pomoč ministrstva, kmetom nudijo tudi svetovalci za kmetijstvo. Enkraten solidarnostni dodatek, ki bo nihal glede na višino pokojnine, bodo dobili tudi vsi upokojenci.Eden ključnih problemov kmetijstva je trenutno pomanjkanje migranstkih sezonskih delavcev. Ministrica je zato pozvala, naj se ljudje vključijo v organizirano pomoč kmetom. 550 ljudi se je do sedaj že odzvalo na njen poziv in pomaga pri obiranju sezonskega sadja in zelenjave. Ministrstvo zaganja tudi portal, ki bo delodajalcem pomagalo iskati sezonske delavce.Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je komentiral razkritja v oddaji Tarča glede domnevnih pritiskov na Zavod za blagovne rezerve s strani ljudi okrog ministra Zdravka Počivalška in njega samega. Na kritike odgovarja, da gre za politično motiviran proces in medijsko gonjo proti njemu. Odstopiti ne namerava. Več o izjavi gospodarskega ministrav zvezi z nepravilnostmi pri nabavi zaščitne opreme, ki jih je včeraj razkrila oddaja Tarča, lahko preberete v članku Po odmevnih razkritjih čakanje na odgovore in pojasnila Počivalšek je o napovedi odpuščanja delavcev v Gorenju dejal, da ga to boli in upa, da bodo našli drugačno rešitev. Vse podjetnike je pozval naj bodo odgovorni in s pomočjo države ohranijo delovna mesta. Od prodaji Gorenja kitajskemu Hisensu so sicer dobili zagotovilo, da do večjih odpuščanj ne bo prihajalo.Minister za gospodarstvo napoveduje tudi skorajšen ponovni zagon turizma in pripravo smernic za varno delovanje hotelov. Od varne organizacije je odvisen prihod tujih turistov, meni. O ukrepih na področju turizma se bo posvetoval tudi z evropskimi kolegi. Prizadeval si bo za čimprejšnje odprtje mej, najprej s Hrvaško, nato z Avstrijo.