Ministrica imenovala tri direktorje, Kinoteko bo vodil Stojan Pelko

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je danes imenovala direktorje treh javnih zavodov. Direktor Slovenske kinoteke bo Stojan Pelko, generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin, direktor Slovenskega etnografskega muzeja pa Blaž Verbič, so sporočili z ministrstva.

Stojan Pelko, magister filozofije in doktor socioloških znanosti z bogatimi izkušnjami s področij kulturnih politik, filma in vodenja mednarodnih projektov (trenutno je programski vodja Evropske prestolnice kulture 2025 v Novi Gorici), bo petletni mandat nastopil 1. decembra.

Jernej Hudolin FOTO: Boštjan Podlogar/STA

Obstoječemu generalnemu direktorju Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) Jerneju Hudolinu bo novi mandat začel teči 15. septembra in bo trajal vse do 14. septembra 2030. To bo že tretji mandat arhitekta z več kot 36 let delovnih izkušenj na področju varovanja kulturne dediščine na tem položaju.

Kot so poudarili pri ministrstvu, so v ZVKDS pod njegovim vodstvom dali velik poudarek tudi na popularizaciji varstva kulturne dediščine. Posebej odmevna projekta sta Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine; ZVKDS pa je tudi postal partner v številnih evropskih in raziskovalnih projektih, med drugim v razvojno usmerjenih mednarodnih projektih, kot sta Center odličnosti InnoRenew (CoE) in The European Research Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS).

Blaž Verbič FOTO: Miha Špiček

Tudi Blaž Verbič, muzejski svetovalec, univerzitetni diplomirani etnolog in kulturni antropolog z dvajsetletnimi izkušnjami na področju muzealstva ter raziskovanja in ohranjanja kulturne dediščine, bo mandat direktorja Slovenskega etnografskega muzeja (SEM) nastopil 15. septembra letos. Od februarja letos je opravljal funkcijo vršilca dolžnosti.

V SEM je zaposlen od leta 2019, začel je kot kustos dokumentalist na Oddelku za dokumentacijo, pred tem pa je bil štirinajst let zaposlen kot kustos v Muzeju Velenje na področju etnologije. »Skozi svojo kariero je pridobil širok spekter znanj in kompetenc, ki so ključnega pomena za učinkovito in odgovorno vodenje muzeja,« so še poudarili na ministrstvu.