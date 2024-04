Ministrica Katičeva: Pojavlja se sum o veljavnosti energetske izkaznice

Pravosodna ministrica Andreja Katič je razkrila podrobnosti cenitvenega poročila, ki ga je država naročila po izbruhu afere zaradi nakupa nesojene sodne stavbe na Litijski cesti v Ljubljani.

Ministrica je uvodoma poudarila, da je bilo oteženo pridobivanje podatkov, ki se nanašajo na dokumentacijo, ker gre za objekt, zgrajen leta 1989, in žal vse, tako so povedali pripravljavci, dokumentacija ni hranjena skladno s predpisi. Glede vrednosti in uporabnosti nepremičnine je dejala: »Nov podatek je, da je bilo izdano gradbeno in lokacijsko dovoljenje za stavbi na Litijski 51 in Litijski 53, a pod pogojem, da se za potrebe sedanje stavbe na lokaciji Litijska 53 zgradi pripadajočih 85 parkirnih mest.«

Po spremembah prostorskega načrta je bila zgrajen Lidl in iz dokumentov je razvidno, da so bila gradbena dovoljenja za stavbo na Litijski 53 izdana ob pogoju, da bo v garažni hiši Lidla 85 parkirnih mest. To je število parkirnih mest, ki jih je imela Litijska 51 ob izdaji uporabnega dovoljenja v letu 1989. Lidl je s tedanjim lastnikom Litijske 51 v času gradnje stavbe na Litijski 53 sklenil pogodbo o stavbni pravici za dobo 36 let, štetih od prve predaje, v kateri je dogovorjeno, da se Litijske 53 pokončno zgradi in da ob uspešnem plačilu anuitete za stavbno pravico, postane lastnik parkirnih mest v garažni hiši lastnik stavbe na Litijski 51. Stavbna pravica ni vpisana v zemljiško knjigo. Potrebno je preveriti in ugotoviti v nadaljnjih postopkih, ali je bila ta stavbna pravica plačana.

Pri cenitvi so se upoštevale površine, ki se glede na posamezne ocene nekoliko razlikujejo med seboj, odvisno od standardov. Če govorimo o neto površini: 6248 kvadratnih metrov, uporabne površine 3730 kvadratnih metrov, tehnične površine 839, komunikacijske površine 539 in nefunkcionalne površine 1138 kvadratnih metrov. »Kar je treba posebej poudariti, je to, da se je pri ocenjevanju tržne vrednosti objekta in pripadajočega zemljišča upoštevalo, da bo stavbno pravico moč uveljaviti. Izvedenci so poudarili, da je treba pridobiti tudi pravno presojo stališča oz. narediti pravni pregled dejstev in ugotovitev, kar bo izvedlo državno odvetništvo.«

Pri oceni vrednosti je ocenjena tudi vrednost stavbne pravice za 85 parkirišč v sosednji stavbi in tako cena tržne vrednosti znaša po metodi primerljivih prodaj na dan 28. 12. 2023 6 milijonov evrov.

»Trenutno objekta ni mogoče uporabljati. Stavbi je bila zaradi neplačevanja energije že v letu 2015 prekinjena dobava te energije in od takrat naprej ni imela več pogojev za uporabo. Stavba je bila nezaščitena, vanjo je zatekala meteorna voda, poškodovana je hidroizolacija. Treba je urediti streho, sistem prezračevanja, okna, odstraniti sistem fasade, potrebno je narediti vso inštalacijo. Izvedenci so opozorili, da je potrebno čimprej pristopiti k sanaciji stavbe, da bo preprečena nadaljnja škoda tudi na konstrukcijah, ki sedaj niso poškodovane. Glede na to je to, da se stavba toliko časa ne uporablja, se pojavlja dvom o ustreznosti priložene energetske izkaznice. Po mnenju izvedencev je groba ocena potrebnih finančnih vlaganj za saniranje stavbe zaradi morebitnih poškodb, ki so nastale zaradi različnih vplivov in neustreznega vzdrževanja, ocenjena na 5,55 milijonov evrov,« je pojasnila Katičeva.

Že pred poročilo so opozarjali, da izdaja energetske izkaznice, če objekt ni bil toliko časa v uporabi, se pojavlja dvom v njo.

Ni še jasno, zakaj bodo objekt uporabili

»Objekt v celoti ni primeren za arhive in za sodišča, zato še ne vemo, zakaj bi objekt lahko uporabili,« je povedala Katičeva in dodala, da ministrstvo nima denarja, da bi letos to stavbo obnovilo.

»Nakup stavbe na litijski preverja NPU, na podlagi poročila tudi meni nalaga odgovornost, da podam kazensko ovadbo,« je povedala ministrica.

»Zagotovo je treba postopke nadaljevati, pregledali bomo, če je možno pogodbo razdreti, ali država pridobi ali ohrani karkoli. Šli bomo v postopke, da vse primerno zavarujemo, verjamem, da bomo po preverbi, ali je možno parkirna mesta na Litijski 53 odvisno tudi, če bomo s stavbo lahko razpolagali naprej. Ker stavba trenutno po sedanjih predpisih zaradi parkirnih mest ni v skladu.«

Katičeva je opozorila na besede Vežnaverja, da se DDV na tovrstne stavbe ne obračuna.

40 odstotkov manj uporabnih površin

Stavba na Litijski po ugotovitvah kriminalistov ne dosega površinskega normativa iz razpisa ministrstva za pravosodje, na katerem so izbrali ponudbo družbe Rajski vrt Sebastjana Vežnaverja – ima namreč manj uporabnih površin, ki jih je mogoče uporabiti za delovanje pravosodnih organov.

Tudi po oceni D. S. U., državne družbe za svetovanje in upravljanje nepremičnin, je v objektu za okoli 40 odstotkov manj uporabnih površin od zahtevanih v razpisu. Ministrica za pravosodje se je odločila za vložitev kazenske ovadbe. Tudi statična ocena objekta po naših informacijah ne kaže, da bi ga lahko v celoti uporabili za arhivski depo, za kar bi bila po oceni D. S. U. stavba najbolj primerna.

Dominika Švarc Pipan. FOTO: Jože Suhadolnik

Ministrstvo za pravosodje je sicer že pred časom objavilo povzetek poročila Dominike Švarc Pipan o spornem nakupu stavbe na Litijski. V povzetku smo med drugim lahko prebrali, da obstajajo indici, da je bila celotna investicijska dokumentacija pripravljena z namenom preferiranja določenega ponudnika.

Iz dokumentacije ni mogoče ugotoviti, ali je bil k nadaljnjim pogajanjem o nakupu povabljen še drugi ponudnik, ki je ustrezal pogojem in je imel enako točk, ali samo Vežnaverjevo podjetje. Iz dokumentacije je razvidno, da je vabilo k nadaljevanju pogajanj Vežnaverju poslal takratni generalni sekretar ministrstva Uroš Gojkovič. Zapisnika pogajanj s ponudnikom nepremičnine na Litijski ni.

Švarc Pipanova je ugotovila tudi nepravilnosti pri izvajanju notranje revizije projekta. Notranja revizorka je to izvedla na lastno pobudo in ni znala pojasniti pravnih podlag za to, niti tega, po kakšni metodi jo je opravila. Neodvisne javne revizije, ki jo je napovedala ministrica, še niso naročili.