S ponedeljkom v šole 4. in 5. razredi, od srede ostali učenci, dijaki ostajajo doma

Na drugi današnji novinarski konferenci o aktualnem dogajanju v zvezi z novim koronavirusom sodelujejo ministrica za izobraževanje, znanost in šport, direktor NIJZin vladni govorec. Izjave prenašamo v živo.Kacin je sporočil vladni odlok, da se lahko od 1. junija na javnih mestih zbira do dvesto oseb, odpirajo se lahko tudi vsi hoteli, fitnesi in wellnesi.Istočasno so sporočili še, da se s ponedeljkom v šole vračajo učenci 4. in 5. razredov, od srede še ostali učenci. »Prepričana sem, da je vračanja v šole eden ključnih momentov normalnega življenja. Naše odločitve temeljijo na dveh stebrih stroke; zdravstvene in šolstva,« je rekla ministrica. »Osnovno vodilo ostaja, da v vrtce in šole pridejo samo zdravi otroci in učitelji.«Od ponedeljka tako v vrtcih, razredih prvega triletja in devetih razredih ne bo več delitev na manjše skupine. »Imamo ugodno epidemiološko sliko in dobre izkušnje z odpiranjem vrtcev in šol. Pri tej odločitvi so nas vodile tudi življenjske izkušnje, jasni cilji in nameni,« je rekla ministrica, ki se je opravičila za vse dosedanje težave zaradi omejene možnosti šolanja zaradi epidemije.Zraven je Simona Kustec še potrdila, da ostaja navodilo o eni oceni za zaključek polletja ostaja tudi po vrnitvi v šole.Še naprej sicer omejitve veljajo za srednje šole. »Zaradi nemotene izvedbe zaključnih izpitov in mature ob upoštevanju varnostnih ukrepov, bo izobraževanje v srednjih šolah še naprej potekalo po sedanjih pogojih,« je potrdila ministrica. »Dijaki bodo šolsko leto tako zaključili z izobraževanjem na daljavo.«O vračanju otrok v šolo je spregovoril tudi Milan Krek. »Trenutno odpiramo Slovenijo in s tem se povečuje možnost za širjenje okužb. Včeraj smo imeli dve novi okužbi, danes eno. Skrbeti moramo za varno okolje za učence, učitelje in vse, ki delajo v šoli, enako pa tudi za vse domače, kamor se šolarji vračajo,« je povedal direktor NIJZ. »Z vsemi sproščanji povečujemo možnost okužbe. V kolikor se bo okužba spet razširila, bomo morali ukrepe spet preučiti. Hitro lahko spet pridemo v situacijo, da bomo vladi spet predlagali razglasitev epidemije.«Milan Krek bo verjetno govoril o potrjeni okužbi pri eni od zaposlenih oseb na Infekcijski kliniki, pri kateri se je pojavila povišana telesna temperatura. Oseba je od včeraj na bolniški.