Ministrica Sanja Ajanović Hovnik od zdaj breme svoji stranki

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in njeni sodelavci se glede razpisa v vrednosti 6,8 milijona evrov za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij vse bolj zapletajo. Kakorkoli se bo odločil predsednik vlade Robert Golob – ali bo ministrico Sanjo Ajanović Hovnik v svoji ekipi obdržal ali ne –, bo to vplivalo na javnomnenjsko podporo vladi in njegovi stranki Gibanje Svoboda. Seveda kot utež, ki bo vplivala na zniževanje podpore.

Manjši vpliv na zmanjševanje podpore stranki bi bil mogoč le ob še večji kadrovski ali naravni nesreči, ki bi pozornost preusmerila nase. Ministrica za javno upravo je v petek sicer povedala, da proučujejo možnost razveljavitve razpisa. S tem je posredno priznala, da je z razpisom lahko nekaj narobe. Če pa sodi, da z njim ni narobe nič, je to politično poseganje v odločitev razpisne komisije. Mladina objavlja dokaz, ki postavlja v čudno luč izjave glede sprememb razpisa, ki so omogočile pridobitev 300.000 evrov zavodu ministričine dolgoletne prijateljice.