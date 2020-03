FOTO:Pivčeva: Nobene potrebe ni po kupovanju prevelikih količin hrane

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoje predstavila ukrepe, ki izhajajo iz zadnjih potez vlade. Javnost je znova pozvala, da za kupovanje prevelikih količin hrane v trgovinah ni razloga. Kupovanje manjših zalog je smiselno predvsem zaradi izogibanja prepogostim odhodom v trgovine, meni.Hrane, osnovnih živil, je dovolj, je ponovno zatrdila. V kolikor posamezen tip živila poide, je pozvala k strpnosti, morda k spremembi prehranjevalnih navad. Zaprtje meje s sosednjo Italijo lahko prinese prekinitev uvoza sadja in zelenjave, je dodala. V ta namen so vzpostavili rezervne poti iz drugih držav.Sicer je izpostavila, da so sprejeli so zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva in prehrane. Označila ga je za podlago, ki daje možnost omejitve prometa s kmetijskimi izdelki in tudi regulacije cen. Denimo v primeru, da bi prihajalo do motenj, ali če bi se kopičile določene skupine živil.V zakonu so predvideli tudi možnost začasnega upravljavca kmetij. Če pridelovalci zbolijo, morajo namreč kmetije delovati nemoteno. Na predlog gospodarja kmetije lahko ministrica določi začasnega upravljavca, ki lahko na kmetiji opravlja nujna dela, prodaja pa poteka le s soglasjem lastnika.Ministrstvo trenutno preverja stanje repromateriala, semen, gnojil in krmil, ki so ključnega pomena za to, da pridelava teče nemoteno. Pivčeva je glede ravnokaršnje uporabe organskih gnojil, ki koga lahko motijo, javnost pozvala k strpnosti ... Semen in fitofarmacevtskih sredstev je dovolj, je zatrdila.Predvideli so tudi podaljšanje mandata organom Kmetijsko-gozdarske zbornice, volitev v aprilu ne bo. Podaljšali so do 1. novembra.