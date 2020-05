Ministrica Simona Kustec o vnovičnem prvem šolskem dnevu

Več kot 64.000 učencev prve triade osnovnih šol, dijaki zaključnih letnikov srednjih šol in približno polovica vseh otrok, ki obiskuje vrtec, je včeraj spet napolnilo šole in vrtce. Gre za novo resničnost, saj je treba upoštevati številna priporočila in varnostne ukrepe. Kako bo z upoštevanjem priporočil v prihodnje in kakšna bo šola do konca šolskega leta, bo povedala ministrica za izobraževanjeVelika večina otrok se je v šolo in vrtec rada vrnila, so pa novi ukrepi prinesli tudi nekaj stisk. Najtežje je bilo najmlajšim v vrtcih, kjer pa olajša delo ob ponovnem uvajanju dejstvo, da je otrok v skupinah manj. Najmlajši v šolah pa so pogrešali bližnje stike in igranje.Šole so se na prihod učencev sicer dobro pripravile, označile, kje naj otroci sedijo, stojijo, da je razdalja med njimi dovoljšnja, učenci so v šolo vstopali posamič. Lep včerajšnji dan je omogočil, da so bili lahko dalj časa zunaj, kar je sicer tudi med priporočili NIJZ. Sprva so bili učenci zadržani, kmalu je bila slika drugačna, je včeraj za Delo povedal predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljev: »Potem ni bilo več razdalje, ker je tudi ne more biti.« Dodal je, da je težko upoštevati vsa priporočila tudi zaradi rahljanja ukrepov drugod. Precej učencev se že nekaj časa igra skupaj na igriščih, celoten razred se lahko pravzaprav sreča tudi v gostilni.