Ministrica učencem: Ste zmagovalci znanja, zmagovalci tega in prihodnjega časa

Priprave na osnovni šoli dr. Vita Kraigherja na ponovno odprtje šole po zaprtju zaradi koronavirusa. FOTO: Leon Vidic/Delo

Strožji ukrepi

Po več kot dveh mesecih izobraževanja na daljavo zaradi epidemije covida-19 se v ponedeljek ob strogih pogojih v šolske klopi vračajo učenci prvih treh razredov osnovnih in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. 25. maja se v šole vračajo tudi učenci 9. razredov osnovne šole. Odpirajo se tudi vrata vrtcev. Čez noč so se morale šole znajti in organizirati učenje na daljavo, ki pa je po ugotovitvah ministrstva potekal bolje od pričakovanj.Ministrica za šolstvoje ob drugem začetku letošnjega šolskega leta v nagovoru, objavljenem na spletni strani ministrstva, poudaril, da si nihče septembra lani ni niti v najbolj drznih sanjah predstavljal te izjemne preizkušnje za šolstvo.»Da, z veliko pomočjo dozdajšnjega brezbrižja in gledanja samo na svoje potrebe nam je ljudem mati narava tokrat s pojavom še neobvladljivega koronavirusa in epidemije covid-19 pokazala, kdo ima na našem svetu prvo in zadnjo besedo. Ne ljudje, narava jo ima! Toda, z velikim spoštovanjem, vestnim, odgovornim vedenjem ter predanim trudom in učenjem ste naši ljubi naravi sporočili, da se ne želite ustaviti,« je izpostavila ministrica.Pohvalila je zavednost učencev, da epidemiji niso pustili, da bi jih oropala znanja in da virus ni pokvaril vseh načrtov. »Nam, »ta starim«, odpirate vrata v nove svetove, v vaš jutrišnji dan, ki ga poznate in obvladate bolje od večine nas. Prav zdaj ste nam pomagali razumeti, kako in zakaj so res pomembni tudi računalniki, pametni telefoni, svetovni splet. Mi smo bili namreč vse do pred kratkim prepričani, da jih znate uporabljati samo za igrice in neumnosti. Kakšna napaka! Brez posebnih besednih razlag nam zdaj dokazujete, da vam prav te komunikacijske zmogljivosti pomagajo, da se lahko učite naprej, in potrdimo lahko, da so v tem času nujni pripomoček ter da se vaš svet ne bo in ne more ustaviti.«Simona Kustec je še napovedala, da bodo poletni čas izkoristili za iskanje rešitev, da bodo lahko jeseni v šolo šli vsi otroci. »Nekateri od vas boste šli v ponedeljek nazaj v šole, večina od vas pa za domačo mizo in k računalniku. Vsi pa boste delali, se učili, zaključevali ocene ter se veselili zasluženih in dolgih poletnih počitnic. Časa, ko bo vse bolj toplo sonce prineslo veliko D-vitamina in močnejše UV-žarke, ki so vsi veliki naravni bojevniki proti koronavirusni nadlogi. Časa, ko bomo našli tudi način, da boste lahko v šole znova varno prišli prav vsi.«Šolarje je označila za zmagovalce znanja, »zmagovalce tega in prihodnjega časa«. Zahvalila se jim je še za portpežljivost in tudi zgled, »da se ne smemo predati ob nepoznanih okoliščinah, ampak se moramo prilagoditi in iti naprej«. V šolah so opozorili, da so nekateri ukrepi težko izvedljivi , a ravnatelji zagotavljajo, da bodo skušali upoštevati vse. Učne skupine bodo manjše (do 10 učencev v prvih treh razredih in do 15 učencev oz. dijakov v 9. razredu in zaključnih letnikih srednjih šol), zaposleni bodo morali nositi maske, prostore bodo morali redno prezračevati. Pouk bo za vsako skupino potekal le v eni učilnici, kjer bodo učenci pojedli tudi malico. Šole bodo po možnosti morale uporabljati več vhodov ter pripraviti talne označbe za vzdrževanje primerne medsebojne razdalje.Tudi v vrtcih bodo skupine manjše (do osem v prvem oziroma do 10 otrok v drugem starostnem obdobju), priporočeno je, da se čim več dejavnosti izvaja na prostem.