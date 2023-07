Ministrica za javno upravo: Sodniki z vlado sklenili dogovor o ureditvi plač

Vlada je danes potrdila dogovor o ureditvi novih plačnih razmerij v sodstvu. Po besedah ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik se vlada strinja z uvrstitvijo sodne veje oblasti na novo plačno lestvico, danes sklenjeni dogovor določa tudi dodatek za nezdružljivost sodniškega poklica z drugimi poklici v višini deset odstotkov osnovne plače.

»Z zadovoljstvom ugotavljam, da je dogovor prepoznan in potrjen ter da smo tudi na vladi prepoznali pomen sodstva in njegove neodvisnosti,« je v izjavi za medije v državnem zboru poudarila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik.

Pojasnila je, da je vlada že januarja, ko je predlagala 600 evrov dodatka sodnikom, stanje v sodstvu prepoznala kot neustavno ter da plače v njem zaostajajo v primerjavi s preostalima vejama oblasti in z rastjo plač v preostalem delu javnega sektorja.

Dogovor o novih plačnih razmerjih, ki ga je danes potrdila vlada, so pozdravili tudi predstavniki sodstva. Po besedah generalne sekretarke vrhovnega sodišča Helene Miklavčič sodniki in sodnice menijo, da je današnje dejanje vlade korak v pravo smer pri odpravi neustavnega položaja, na katerega so opozarjali že več kot 15 let. »Vlada je danes pokazala, da razume nastalo situacijo,« je poudarila Miklavčičeva.

Predsednica Slovenskega sodniškega društva Vesna Bergant Rakočević pa je izrazila pričakovanje, da bo vlada v roku izvedla ustavno odločbo in da je zgodba o sodniških plačah »vsaj za zdaj in upam, da za čim dlje časa, umaknjena z mize te vlade«.

Odločitev o dogovoru o sodniških plačah sledi nedavni odločbi ustavnega sodišča, ki je presodilo, da je več členov zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki se nanašajo na plače in materialni položaj sodnikov, neustavnih. Ocenili so, da so plače sodnikov prenizke, s čimer sta kršeni ustavno načelo sodniške neodvisnosti ter načelo delitve oblasti.