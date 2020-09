Ministrica za šolstvo negativna na novi koronavirus

Ministrica za šolstvoje po ponedeljkovem gala dogodku v četrtek opravila testiranje na koronavirus. Iz njenega kabineta so za Delo sporočili, da je prejela negativen izid. Do ponedeljka ministrica ostaja na dopustu , ko se bo iz preventivnih razlogov še enkrat testirala. Testiranje je včeraj opravila samoplačniško.Veliko razburjenja so v začetku tedna povzročili posnetki z dobrodelnega dogodka v organizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). V dvorani s približno 150 osebami so bili vsi brez mask in sedeli bliže drug drugemu, kot so to narekovali ukrepi, ki jih je sprejela vlada z NIJZ na čelu. Ministričin spodrsljaj so hitro izkoristile opozicijske stranke, ki so zahtevale njen odstop. Nošenje maske je odgovornost vsakega posameznika, si je bila edina tudi javnost. Funkcionarji, športniki in politiki bi morali biti za zgled in upoštevati navodila stroke.Odgovornost za neupoštevanje navodil NIJZ je prevzel organizator, ki je dovoljenje za izpeljavo dogodka sicer dobil 14. septembra, ko še niso bili sprejeti vsi zdajšnji ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa. A obvezno nošenje mask v zaprtih javnih prostorih je začelo veljati že 3. septembra. Na Olimpijskem komiteju Slovenije so v torek sicer potrdili eno okužbo s koronavirusom. Štirje ljudje so v samoizolaciji, preostali pa delajo od doma.