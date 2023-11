Ministrica za zdravje naj se sooči tudi s pacienti

Soočenje ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel s pacientkami in pacienti bo prihodnji petek popoldne pred ministrstvom za zdravje, se nadejajo v iniciativi Glas ljudstva. Danes je državna sekretarka ministrstva za zdravje Eva Vodnik ob predaji vabila namreč dejala, »da se vsi zavzemamo za iste cilje; za povečano dostopnost pacientov do zdravstvenih storitev«. »Civilna iniciativa je tukaj gotovo pomemben deležnik in se vam zahvaljujem,« je še dodala.

Kot pravijo v iniciativi, je nova ministrica konec oktobra že našla čas za sestanek s predstavniki zdravniških interesnih skupin, organizacij in sindikatov, ki so ji predstavili svoje zahteve in pričakovanja, pacientke in pacienti ter organizacije, ki že dobro leto opozarjajo na katastrofalne razmere v zdravstvu in stiske več kot 100.000 zavarovank in zavarovancev, pa te priložnosti še niso dobili.

Pacientke in pacienti še niso dobili priložnosti za soočenje z novo ministrico za zdravje, pravijo v Glasu ljudstva. FOTO: Janez Zalaznik

Soočenje bo po njihovem mnenju tudi priložnost, da se ministrica javno odzove na njihov predlog interventnega zakona. »Koalicijske poslanske skupine so naš predlog že pozdravile in ugotovile, da se "posveča izzivom, s katerimi je soočeno slovensko zdravstvo in so jih v svoji koalicijski pogodbi prepoznali tudi sami". Vendar pa je za uresničitve nujnih ukrepov bistvenega pomena stališče in delovanje ministrstva, ki za zdaj o vseh ključnih ukrepih našega zakona molči in omenja predvsem kozmetične in postranske ukrepe, ki se izogibajo ključnemu vprašanju zasebnih profitnih interesov, ki rušijo javni zdravstveni sistem,« pravijo v iniciativi Glas ljudstva.

Prihodnji petek bo nov shod za javno zdravstvo. FOTO: Janez Zalaznik

Kot dodajajo, se je predsednik vlade Robert Golob januarja udeležil »stavke pacientov«, ki so jo izvedli v Glasu ljudstva, in s tem simbolično izrazil pripravljenost na dialog. Danes je državna sekretarka ministrstva za zdravje Eva Vodnik to pripravljenost potrdila.

»Ministrica za zdravje in vlada sta na prelomnici, ki bo odločilno vplivala na prihodnost javnega zdravstva, zato si javnost zasluži vsebinsko in poglobljeno predstavitev ključnih vprašanj, ki bodo sistem oblikovale,« opozarjajo v iniciativi.