Ministrica za zdravje okrcala vodstvo: Dolge vrste v Borovnici so nedopustne

Po oceni ministrice za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Valentine Prevolnik Rupel je bilo sredino dogajanje pred Zdravstveno postajo Borovnica, kjer se je zaradi vpisovanja pri novi zdravnici naredila dolga čakalna vrsta, neprimerno in nedopustno. »Naloga zdravstvenega doma je, da prenos organizira tako, da ljudje ne čakajo,« je poudarila.

V občini Borovnica se je upokojila zdravnica s koncesijo. V Zdravstvenem domu Vrhnika so zato zaposlili novo zdravnico, ki je začela opredeljevati bolnike v sredo ob sedmih zjutraj, pred zdravstveno postajo Borovnica pa je zato nastala dolga čakalna vrsta.

Po veliko zdravstvenih domovih se menjajo zdravniki, naloga zdravstvenega doma pa je, da prenos organizira tako, da ljudje ne čakajo, je pred današnjo sejo vlade, ki opravlja tekoče posle, poudarila Prevolnik Ruplova.

»To, kar se je zgodilo včeraj, ni primerno, ni dopustno. Če bi bilo tako vsakič, ko se zdravnik zamenja, bi imeli velikokrat čakalne vrste pred zdravstvenimi domovi. Ampak očitno v tem zdravstvenem domu niso pravilno organizirani. Imamo dobre prakse v številnih zdravstvenih domovih, kjer teh čakalnih vrst ob menjavi zdravnikov ni,« je ocenila. Poudarila je, da so za vse zdravstvene domove odgovorne občine.

Valentina Prevolnik Rupel FOTO: Blaž Samec

Glede možnih rešitev, kako zmanjšati čakalne vrste ob opredeljevanju pacientov, pa meni, da je teh več. Zdravstveni dom lahko informacijo glede opredeljevanja pacientov pri novem zdravniku objavi na spletu. Možna rešitev bi bila tudi, da bi se vse paciente, ki so opredeljeni pri zdravniku, ki odhaja, avtomatično preneslo na novega zdravnika, pacientu pa bi ostala možnost, da se naknadno izpiše. Tako bi pacient še vedno obdržal pravico do izbire zdravnika.

Na vprašanje, ali meni, da je bila odhajajoča vlada v prejšnjem mandatu uspešna pri krepitvi javnega zdravstva, pa je odgovorila, da »absolutno da«.

Kot je poudarila, je ustavno sodišče potrdilo večino zakonodajnih odločitev, sprejetih v mandatu prejšnje vlade, narašča tudi število zdravnikov in sester. »Čakalne dobe na prvi pregled so se skrajšale. Število nedopustno čakajočih pa je padlo, čeprav se je število pacientov v sistemu povečalo,« je še poudarila Prevolnik Ruplova.