Ministrico za zdravje skrbi zaostritev zdravniške stavke

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel priznava, da jih zaostritev zdravniške stavke skrbi. Za petek je sklican sestanek z direktorji bolnišnic in zdravstvenih domov, na katerem bodo pogledali, kako poteka delo v času stavke. Kot pravi ministrica, pa upajo, da se stavka ne bo preveč zaostrovala in da bo čim prej dosežen neki dogovor.

Prevolnik Ruplova je v izjavi ob prihodu na sejo vlade pojasnila, da sama ni članica pogajalske skupine in se zato pogajanj ne udeležuje. Verjame pa, da ministrstvo za javno upravo in tudi celotna pogajalska skupina kompetentno vodijo pogajanja.

Veseli jo tudi, da je za petek sklicano nadaljevanje pogajanj za zdravstveni steber. Upajo, da bo to pomenilo premik tudi v pogajanjih s Sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides. Vendar pa tudi ministrica priznava, da za zdaj kaže slabo, saj so napovedali zaostrovanje stavke. Na ministrstvu jih skrbi za bolnike, zato bo tudi v petek sestanek z direktorji bolnišnic in zdravstvenih domov.

Kot je pojasnila, na ministrstvu sproti spremljajo stanje odpovedanih terminov, realizacijo, vsak dan dobivajo podatke iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zdravnike so tudi pozvali oz. jim svetovali, da izdajajo bolniške liste, ker to lahko vpliva tudi na delovna razmerja in vodi v socialne stiske, kar zagotovo vpliva tudi na zdravje bolnikov.

Zdravniki in zobozdravniki so prejšnji ponedeljek začeli stavko, ki bo trajala do preklica. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ne nasprotujejo povišanju plač, a naj se to sistemsko uredi

V Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus) pozivajo odbor za pravno-etična vprašanja Zdravniške zbornice Slovenije, naj zaradi zdravniške stavke ukrepa proti sindikatu Fides. V zvezi namreč menijo, da sindikat s stavko med drugim krši člen kodeksa zdravniške etike, ki določa, da »zdravnik nikoli ne izkorišča pacienta za osebne koristi«.

Menijo, da zdravniški sindikat z zdravniško stavko izsiljuje državo za višje plače na način, da ima »za talce vse državljanke in državljane Slovenije«. V pozivu odgovornim so zapisali še, da kodeks zavezuje vse zdravnike v Sloveniji, zdravniška zbornica pa je dolžna ukrepati proti zdravnikom, ki kršijo določila kodeksa. »Zavedamo se, da je stavka legitimna pravica, a vendarle je pri zdravnikih treba njihovo stavko presojati z etičnega vidika,« so še dodali.

V Zdusu pri tem opozarjajo, da stavki Fidesa ni videti konca, pred stavko pa da so vodilni iz vrst sindikata zatrjevali, da se njihov ukrep ne bo poznal pri čakanju za pregled pri splošnem zdravniku oziroma pri specialistu. »Praksa seveda govori drugače. Vrste se daljšajo, vlada je neizprosna, zdravniki pod plaščem Fidesa pa prav tako. Kratko pri vsem tem pa vlečemo državljani, v prvi vrsti starejši,« menijo.

Dodali so, da v zvezi ne nasprotujejo, da si zdravniki uredijo višje plače, »vendar naj se to uredi na sistemski ravni in naj se presoja, ali gre za zaposlitev v javnem zavodu oz. za zaposlitev pri zdravniku zasebniku«.

Stavka zdravnikov na Onkološkem inštitutu 15. januarja letos. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Zdravniki in zobozdravniki so prejšnji ponedeljek začeli stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Nazadnje so se z vladno pogajalsko skupino na pogajanjih sestali v sredo, a dogovora niso dosegli. Po navedbah vlade Fides vztraja pri takojšnjih finančnih učinkih. V sindikatu po drugi strani opozarjajo, da jim vladna pogajalska skupina ni ponudila nič oprijemljivega za rešitev stavkovnih zahtev. Na petkovih pogajanjih za zdravstveni steber ne nameravajo sodelovati. Kot pojasnjujejo, lahko stebrna pogajanja pridejo v poštev šele, ko se z vlado dogovorijo glede stavkovnih zahtev.